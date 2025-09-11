Noc s extrémními srážkami. Místy napršelo až 50 mm, déšť se objeví i v dalších dnech

Před nočními srážkami meteorologové varovali ve výstraze, situace nakonec nebyla na většině místech kritická. „Odezva na tocích je ale naštěstí kvůli suchu víceméně zanedbatelná, déšť mohl způsobit problémy jen lokálně, hlavně ve městech,“ napsali ráno meteorologové na síti X.
Ve čtvrtek bude podle meteorologů polojasno až oblačno, odpoledne a večer v severozápadní polovině Čech se místy vyskytnou přeháňky, jinde zaprší jen výjimečně. Ojediněle nejsou vyloučené i bouřky.
Zpočátku na východě bude ještě velká oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 19 až 24 °C, v 1000 m na horách kolem 14 °C. Vítr mírný jihozápadní až západní o rychlosti 2 až 6 m/s bude k večeru slábnout.
V noci na pátek bude jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle déšť nebo přeháňky. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 14 až 10 °C, v severozápadní polovině Čech kolem 9 °C. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 3 m/s.
V pátek bude převážně oblačno, ráno místy jasno nebo skoro jasno a ojediněle mlhy. Ojediněle, odpoledne a večer místy přeháňky nebo déšť a výjimečně i bouřka. K večeru na severozápadě Čech skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 23 °C. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní, přes den v severozápadní polovině Čech mírný vítr 3 až 6 m/s bude k večeru slábnout.
V sobotu meteorologové očekávají zataženo až oblačno, místy přechodně i polojasno. Místy se objeví přeháňky nebo déšť, večer od jihozápadu srážky četnější a lokálně i vydatnější. Ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, při zmenšené oblačnosti, hlavně na západě a severozápadě Čech až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 °C, na jihovýchodě až 25 °C. Slabý proměnlivý, přes den místy mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s se později večer v Čechách bude měnit na západní.
V neděli předpokládají meteorologové zataženo až oblačno a na většině území déšť nebo přeháňky. Během dne od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 °C. Slabý, přes den mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 m/s.
V pondělí meteorologové očekávají polojasno až jasno. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C. Slabý proměnlivý, během dne mírný jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Postupně místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C, při zmenšené oblačnosti až 8 °C. Nejvyšší denní teploty v úterý 20 až 25 °C, v dalších dnech 17 až 22 °C.