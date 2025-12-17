O Vánocích se může citelně ochladit. Naděje na sníh je malá

Meteorologové mají pro milovníky bílých Vánoc špatnou zprávu. O letošních svátcích bude sněhu málo. S příchodem Vánoc vystřídá inverzi kontinentální a studené arktické proudění, hlavně na horách se velmi výrazně ochladí. Na detailní předpověď je ale třeba ještě počkat.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je dlouho avizovaná změna proudění a charakteru počasí nyní více jak pravděpodobná.

„Kolem Vánoc inverzi vystřídá kontinentální a dost možná postupně i studené arktické proudění, hlavně na horách se velmi výrazně ochladí,“ uvedl ČHMÚ.

„Sněhu ale bude málo – i když nějaká ta vločka během Štědrého dne úplně vyloučena není. Na detaily si ale ještě musíme počkat,“ informovali meteorologové.

Přinesli předpověď i na nadcházející dny. Zatímco nížiny zahalí vytrvalé mlhy a inverze, hory lákají na slunce a teploty kolem 7 °C.

Za slunečným počasím tak musí lidé vyrazit nad hranici inverze, která se bude držet kolem 700 metrů nad morem.

„Třeba na Šumavě bude ve čtvrtek krásně slunečno a navíc teplo, i kolem 7 °C. V nižších polohách naopak na slunce budete čekat spíše marně, mlhy budou na většině území přetrvávat celý den a teploty se v maximech vyšplhají maximálně lehce nad nulu,“ popsali meteorologové.

Inverze nepoleví ani o víkendu, pouze se zvedne její hranice. V nížinách tak převládne zatažená obloha a v neděli se do mraků zahalí i vrcholky Krušných hor či Šumavy. Sluneční paprsky si tak lidé užijí výhradně ve vysokých horských polohách.

Ve čtvrtek ráno bude inverze pokrývat většinu území Plzeňského a Karlovarského kraje, kromě horských oblastí. Předpokládá se také vpád arktického vzduchu během Štědrého dne od severovýchodu.

