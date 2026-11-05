Ve čtvrtek (dnes) meteorologové předpovídají jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se budou vyskytovat ojediněle mlhy, zpočátku lokálně i mrznoucí nebo nízká oblačnost, která bude četnější na jihozápadě Čech a může se udržet i po většinu dne. Nejvyšší teploty budou 6 až 10 stupňů Celsia, při déletrvající nízké oblačnosti nebo mlze kolem 5 stupňů.
V noci na pátek meteorologové očekávají jasno nebo skoro jasno. Během noci se ojediněle vytvoří mlhy, většinou mrznoucí nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty +1 až -3 °C, v údolích ojediněle až -6 °C.
V pátek meteorologové předpovídají jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se budou vyskytovat ojediněle mlhy, zpočátku i mrznoucí nebo nízká oblačnost. Během odpoledne a večera bude na severu a severovýchodě, později i na jihozápadě nízké oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty budou 7 až 11 stupňů, na severovýchodě území kolem 6 stupňů, v 1000 m na horách kolem 5 stupňů.
V sobotu meteorologové očekávají jasno až polojasno. V západní polovině Čech se vyskytne nízká oblačnost nebo mlhy, v noci a ráno většinou mrznoucí, které se na západě Čech pravděpodobně udrží po celý den. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C, v údolích ojediněle kolem -5 stupňů. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 stupňů, zejména v západní polovině Čech při nízké oblačnosti nebo mlze kolem 4 °C.
V neděli meteorologové předpokládají jasno až polojasno. V Čechách místy, jinde ojediněle zataženo s nízkou oblačností nebo mlhy, v noci a ráno i mrznoucí mlhy, které se v západní polovině Čech pravděpodobně udrží po celý den. Nejnižší noční teploty +1 až -3 stupňů, v údolích ojediněle až -6 stupňů.
Nejvyšší denní teploty 5 až 9 stupňů, zejména v západní polovině Čech při nízké oblačnosti nebo mlze kolem 4 °C.
V pondělí zpočátku meteorologové očekávají jasno až polojasno, místy se vyskytnou nízká oblačnost nebo mlhy, v noci a ráno i mrznoucí. Od jihozápadu přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo a během dne se místy vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty +2 až -2 stupňů Celsia, v údolích ojediněle až -5 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 4 až 9 °C.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka
Meteorologové očekávají oblačno až zataženo, místy se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 6 až 1 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 4 až 9 stupňů, postupně 7 až 12 °C.