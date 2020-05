Předpovědět ‚Karvinou‘ dokážeme, říká statistik Dušek o nákaze. Systém funguje jako detektor kouře

Nový skórovací systém má pomáhat předvídat a včas odhalit, kde vzniká ohnisko covidové nákazy. Posuzuje nejen místopis, ale i pracovní profese nově nakažených či rizikovost skupiny, k níž náleží.

Při likvidování takových ohnisek tak funguje jako jakýsi detektor kouře pro tzv. chytrou karanténu, jež je pak hasičem. „V momentu, kdy začnou naskakovat první diagnostikované případy, je systém schopen rozpoznat, že už dochází k nebezpečnému šíření,“ popisuje v rozhovoru pro Lidovky.cz Ladislav Dušek, šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky.



Lidovky.cz: O skórovacím systému se mluví jako o klíčovém nástroji při diagnostice ohnisek nákazy. V čem přesně spočívá?

Především chci říct, že je jedním z několika nástrojů, jež používáme, rozhodně to není něco, na čem vše stojí. Vznikl pro zjednodušení práce a jde o kombinaci několika parametrů, které dohromady indikují riziko. Dávají silnější signál, než kdyby člověk hodnotil jednotlivé individuální parametry odděleně. To je jeho celý smysl.

Lidovky.cz: O jaké parametry se rizikové skóre opírá?

Jde o denní změny a výkyvy, sledujeme jednak kvantitu výkyvů a jednak případný výkyv v počtu nově diagnostikovaných. Sledujeme, zda denní změna nějak potvrzuje dlouhodobější trend v lokalitě. A hlavně sledujeme typy výkyvů. Tedy jestli nově zachycení jsou třeba z jedné instituce, oblasti, pracoviště či něčeho dalšího, co je spojuje. Anebo – a právě to je rizikovější – zda se jedná o disperzní výskyt, tedy že se zachytí mnoho jedinců, již jsou na vůči sobě nezávislých místech v oblasti. Což by avizovalo komunitní přenos.

Poté má skóre komponentu, jež hodnotí krátkodobě trendy v rozmezí pěti až sedmi dnů a sleduje, zda trendy eskalují v čase a zda jsou disperzní, či nikoli. To znamená, jestli jde o víceohniskový výskyt. Například zda nedochází k eskalaci zásahu zranitelných skupin obyvatel. Díváme se, zda rizikové trendy nevybočují z předpokládaných intervalů. To vše dohromady dává desetibodovou škálu.

Lidovky.cz: Na jejím základě se tedy rozsvítí pomyslná „varovná žárovka“, že vzniká ohnisko?

Zatím je systém navržen jako desetibodová škála. V ní mají ty zmíněné denní výkyvy zhruba třicetiprocentní váhu, krátkodobé trendy pak sedmdesátiprocentní. Abychom hned neplašili, když se něco změní. Dost často se to dá podchytit, ale setrvalejší dlouhodobý trend může být vážná věc.

Systém samozřejmě dál vyvíjíme, nyní jej v reálném provozu testujeme, protože vznikají lokální ohniska výskytu nemoci. Díváme se, jestli je systém schopen zareagovat s předstihem. Chci jen zdůraznit, aby to nevyznělo tak, že jde o magický proutek v rukou kouzelníka, který se rozsvítí jako žárovka ve vzduchoprázdnu. Je to jeden z mnoha nástrojů.

Lidovky.cz: Kromě lokalit sleduje systém i ohrožené profese. V Praze byl nedávno nárůst nakažených v gastronomii, teď už se zastavil. Jaké profese sledujete nejvíce?

Kolegové z krajských hygienických stanic zaznamenávají množství všech relevantních povolání dle oficiálního číselníku. Jsou tam řemeslníci, prodavači a podobně, samozřejmě v březnu a v dubnu věnovali primární pozornost zdravotnickým pracovníkům. Teď aktuálně pochopitelně naskakují horníci z Moravskoslezského kraje.

Lidovky.cz: Jak detailně systém zjišťuje informace u konkrétních lidí, pracovišť, lokalit?

Velmi. Hygienici jdou v interních záznamech systému do maximálních detailů. Zkoumají-li způsob, jak se kdo nakazil, formu přenosu nákazy či aktivitu, při níž k tomu mohlo dojít, detail může být opravdu velký. Popisují klastry na úrovni jednotlivých provozů a podobně.

Lidovky.cz: Pokud jste o situaci u horníků v Karviné, kde je už přes 300 nakažených, toto ohnisko systém dokázal predikovat?

Neřekl bych predikovat, ale myslím si, že zareagoval včas. A my se teď zpětně díváme, že by to predikovat určitě dokázal. Nelze předpovědět, že nákazu někdo přenese přes hranice, to se zkrátka stane. Ale ve chvíli, kdy začnou naskakovat první diagnostikované případy, skórovací systém je schopen rozpoznat, že už dochází k nebezpečnému šíření. Zkoumali jsme, že u všech ohnisek v minulosti by systém vše hlásil poměrně dobře. V průběžném hodnocení jej používám každý den při vytváření zpráv o rizikových trendech.

Lidovky.cz: Karviná je teď největším ohniskem nákazy v Česku, zareagovalo se na šíření nákazy včas?

Z mého pohledu se zareagovalo tak rychle, jak se mohlo. Pokud mám informace správné, docházelo i k šíření toho typu, že jeden jedinec potenciálně nakazil až desítky dalších, protože se nechoval zcela zodpovědně.