Patrioti pro Evropu. ANO založilo novou eurofrakci s orbánovci a Svobodnými

Hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše, maďarská strana Fidesz současného premiéra Viktora Orbána a Svobodná strana Rakouska (FPÖ) zakládají novou politickou alianci. Na tiskové konferenci ve Vídni to dnes oznámil šéf FPÖ Herbert Kickl. Ke spolupráci vyzývají i další evropské strany.

Maďarští zástupci nyní ale shodně tvrdí, že země bude během svého předsednictví jednat jako takzvaný honest broker, tedy moderátor jednání. Neopomenou ale dodat, že to neznamená, že nebudou prezentovat svou „jasnou vizi Evropy".

„Vstupujeme do nové éry evropské politiky. Mluvím o politice evropské svobody, suverenity a hodnot,“ oznámil předseda FPÖ Herbert Kickl s tím, že nová politická aliance je formovaná i tím, že se všechny zúčastněné strany zasazují o bezpečnost Evropy. Kickl řekl, že v příštích dnech se k alianci přidají i další strany.

Spolupráci s uskupením je například němeská AfD čili Alternativa pro Německo. Mluvčí spolupředsedkyně AfD Alice Weidelové dnes na okraj stranického sjezdu v Essenu poznamenal, že se po dnešku nabízejí „nové možnosti spolupráce s ostatními stranami“, AfD ale zatím o svém budoucím členství v některé z frakcí Evropského parlamentu nerozhodla.

Pravicově populistická AfD byla původně součástí europarlamentní frakce Identita a demokracie, z níž ale byla kvůli příliš radikálním postojům některých svých představitelů v květnu vyloučena.

Andrej Babiš řekl, proč se ANO do frakce přidá. „Náš program je suverenita a bezpečnost, bojovat proti nelegální migraci a změnit Green Deal,“ souhlasí šéf ANO s Orbánem a Kicklem. Všichni tři předsedové pronesli projevy a posléze podepsali manifest nové aliance. Požadují mimo jiné i více rozhodování na národní úrovni.

Babiš mimo jiné varoval, že evropská klimatická politika ohrožuje konkurenceschopnost evropské ekonomiky. „To, co se nyní děje v Bruselu, to není zelená politika, ale jedovatá zelená politika. Ta nás neléčí, ale otravuje,“ doplnil ho Orbán.

Vídeňské schůzky se Babiš i Orbán účastní osobně. Maďarsko od 1. července zahajuje půlroční předsednictví v Radě Evropské unie.

Andrej Babiš už dříve oznámil, že ANO se bude v europarlamentu podílet na nové frakci proti migraci a pro změnu Green Dealu. Spekulovalo se o tom, že by se mohl domluvit s Viktorem Orbánem či Marine Le Penovou. Spojení s maďarským premiérem dnes potvrdil.

Nově oznámená politická aliance má aktuálně europoslance ze tří zemí EU, což znamená, že bude potřebovat europoslance alespoň z dalších čtyř zemí, aby mohla nová frakce v EP vzniknout. Minimální počet poslanců je stanoven na 23. Babišovo hnutí jich má sedm, maďarský Fidesz jedenáct a rakouská FPÖ šest. Tuto podmínku tak už nová aliance splňuje, dohromady má 24 europoslanců.

Ve volbách do Evropského parlamentu posílily strany nespokojené s dosavadním směřováním EU. Zisky si připsaly i v nejvýznamnějších státech, tedy ve Francii a v Německu, kde propadly vládní strany.

Hnutí ANO, Fidesz i FPÖ eurovolby ve svých zemích na začátku června vyhrály. ANO už před více než týdnem oznámilo odchod z europarlamentní frakce Renew i ze strany ALDE. Rakouská FPÖ a francouzské Národní sdružení (RN) Marine Le Penové jsou zatím ve frakci Identita a demokracie, jehož členem je i české opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Fidesz byl původně až do roku 2000 členem Liberální internacionály, poté vstoupil do Evropské lidové strany. Jejím členem zůstal až do roku 2021, od té doby v EP působí ve skupině nezařazených.

Dosavadní či nové frakce parlamentu musejí svůj název a složení oznámit do 15. července. Od 16. do 19. července se ve Štrasburku uskuteční ustavující plenární zasedání nového Evropského parlamentu, který tvoří 720 europoslanců. Ti zvolí svého předsedu a 14 místopředsedů, kvestory, předsedy a místopředsedy výborů a delegací.

Nadcházející maďarské předsednictví budí v Bruselu mezi některými obavy. Budapešť se stala poslední dobou terčem kritiky zejména kvůli blokování téměř veškeré pomoci určené Ukrajině, na které se ostatní členské státy shodly. Ukrajina se přes dva roky brání ruské vojenské invazi. Maďarští zástupci ujišťují, že budou vystupovat nestranně a nebudou prosazovat svou „jasnou vizi Evropy“.