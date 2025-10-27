Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Je ale možné, že prezident Pavel šéfa ANO pověří jednáním o nové vládě. Dělaly to i předchozí hlavy státu.
Strany oznámily už týden po volbách dohodu o rozdělení ministerstev. Nový kabinet má mít 16 členů – devět za ANO, tři za SPD a čtyři za Motoristy. Minulý týden vyjednavači ladili programové prohlášení, které by měl Babiš prezidentovi představit.
Podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka se do programu „z drtivé většiny podařilo začlenit volební program ANO s určitými kompromisy“. Dokument podle něj reflektuje středopravé ukotvení vlády „se sociální kontrolkou“.
Ve středu budou strany vznikající koalice jednat o koaliční smlouvě a rozdělení pozic ve Sněmovně. Předpokládá se, že do jejího čela bude nová většina prosazovat předsedu SPD Tomia Okamuru.
ANO, SPD a Motoristé se shodli, že první legislativní krok bude zastavení zvyšování odvodů živnostníků formou poslaneckého návrhu. Vrátit se chtějí také k dřívějšímu návrhu stavebního zákona s centrálním stavebním úřadem, který ANO prosazovalo už během svého předchozího vládního období.
Další prioritou je snížení regulované složky ceny elektřiny. „Zjednodušeně řečeno, od 1. ledna bude snížena regulovaná složka elektřiny o 15,1 procenta pro domácnosti. Pro firmy a odběratele na vysokém či velmi vysokém napětí to bude ještě o něco více,“ uvedl Havlíček s tím, že opatření nebude muset schvalovat parlament.
Programové prohlášení má také potvrdit pevné ukotvení České republiky v NATO a Evropské unii. Podle Havlíčka však bude možné vypsat referendum i o mezinárodních otázkách – „s výjimkou geopolitického a bezpečnostního ukotvení v rámci NATO a EU“.
Okamura dodal, že při zvažování priorit dalo SPD přednost výměně vlády Petra Fialy před prosazením referenda o členství v EU a NATO.
Budoucí koalice se shoduje na tom, že věk odchodu do důchodu se vrátí na 65 let. Zvýší se také platby státu do zdravotního pojištění za státní pojištěnce. Kandidát ANO na ministra zdravotnictví Adam Vojtěch však upozornil, že nastavení valorizace nemusí být dostatečné. „Vláda na občany nachystala další léčku, ve zdravotním systému chybí 15 až 20 miliard korun,“ doplnil k tomu Havlíček.
Podle Aleny Schillerové, místopředsedkyně ANO, se koalice shodla také na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a snížení firemních daní.
Strany vznikající koalice se shodly na odmítnutí migračního paktu EU. „Nás nebude řídit Evropská unie. Budeme respektovat určitá pravidla, ale zodpovídáme se našim voličům,“ řekl Havlíček.
V oblasti životního prostředí ANO, SPD a Motoristé kritizují současnou podobu Green Dealu a odmítají rozšíření systému emisních povolenek na dopravu a domácnosti.
Zahraničněpolitickou prioritou má být posílení spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky (V4) – tedy s Polskem, Slovenskem a Maďarskem. „Pro nás je klíčová rekonstrukce velmi poškozených vztahů v rámci V4,“ uvedl vyjednavač Motoristů Filip Turek.
Vztahy ve V4 v posledních letech ochladly kvůli rozdílným postojům k válce na Ukrajině. Zatímco Česko a Polsko napadenou zemi aktivně podporují, Maďarsko i Slovensko volí vůči Kyjevu odlišný přístup.