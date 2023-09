Na Hrad už znovu kandidovat nebudu, koupit Mafru byla chyba, řekl Babiš

Šéf ANO také nedávno prohlásil, že „žijeme v nové totalitě“. V rozhovoru padl dotaz na to, zda je nutné paralyzovat chod Sněmovny. Babiš totiž v úterý ve Sněmovny mluvil celkem šest hodin a sedm minut.

„Když jsem chodil mezi lidi, tak všichni řvali, že nejsem v práci. Hlavně Markéta Pekarová Adamová. Teď mluvím a není to žádná žvanírna,“ reagoval své úterní několikahodinové vystoupení ve Sněmovně.

Babiš také zdůraznil, že prezidenta Petra Pavla téměř nekritizoval. „Kritizoval jsem ho proto, že nedal veto na to, jak vláda okradla důchodce. Kritizoval jsem ho také za to, že teď měl zase pomoci důchodcům a nedovolit, aby dostávali méně peněz. To není žádná důchodová reforma,“ uvedl Babiš.

S prezidentem podle svých slov mluvil jednou. „Bavili jsme se normálně. Nekritizuji ho. Jsem objektivní, byl to kandidát pětikoalice,“ pokračoval Babiš. Podle něj měl prezident šanci pomoci důchodcům. „Je to takové trochu alibistické,“ pokračoval expremiér.

„Nemám s ním žádný vztah“

Podle něj s Pavlem nemá žádný vztah. „Chovám se velice korektně. Moc to nekomentuji. Vyhrál volby, gratuloval jsem mu,“ doplnil předseda ANO, který poté odmítl svou další kandidaturu na prezidenta. „Byl jsem kandidát na rychlo. A zradil Šmarda i Okamura. Měli logicky podpořit mě,“ uvedl dále Babiš. Ohledně hlasů ve volbách řekl, že pro hnutí ANO to byl skvělý průzkum.

Podle svých slov, kdyby byl v současné době premiér, tak by rovněž jel na Ukrajinu. „Přišli k nám uprchlíci z Ukrajiny a podívejte se co dělá Polsko. Polsko říká, máme tu sto tisíc můžu z Ukrajiny a ptá se, co tady dělají. Fiala a Rakušan ani netuší, kolik jich je u nás. Pan premiér nedostal z Bruselu ani euro, aby nám zaplatili náklady na uprchlíky,“ míní Babiš.

„Nevíme jaké tady jsou profese, přišli ti, kterých se ani válka netýkala. Přišli bohatí a podnikatelé. Potřebujeme lidi z Ukrajiny, aby tady pracovali, aby měli stejné povinnosti jako naši lidé. Problém je, že naše vláda se nestará o naše občany,“ doplnil expremiér.

Řeč přišla také na prodej mediální skupiny Mafra. „Doufám, že už nikdo nebude říkat, že Babiš něco ovlivňoval,“ uvedl na dotaz ohledně prodeje mediální skupiny Mafra. Současně zdůraznil, že prodej nemůže komentovat, jelikož s ním nemá nic společného. Podle Babiše byla chyba, že v minulosti nekoupil Blesk. „Bylo to tak drahé, že jsem se nakonec rozhodl koupit Mafru, ale byla to chyba,“ komentoval Babiš své tehdejší rozhodnutí.

Předseda hnutí rovněž pro rádio Impuls zdůraznil, že média v Česku o všem rozhodují a vyhrávají volby. „Pana Pražáka (Karel Pražák, majitel skupiny Kaprain, která převzala společnosti Synthesia, Mafra a LONDA, pozn. red.) jsem nikdy neviděl, nikdy jsem s ním nemluvil. V médiích má jednu fotku,“ pokračoval Babiš.