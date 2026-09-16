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Vláda neplní sliby, začíná se vybarvovat jako probyznysová, říká šéf SOCDEM

  11:09aktualizováno  11:12
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Snídaně s novináři v Lidovém domě pořádaná sociální demokracií. Na snímku...

Snídaně s novináři v Lidovém domě pořádaná sociální demokracií. Na snímku předseda Jiří Nedvěd. (16. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Předseda SOCDEM Jiří Nedvěd a Radek Scherfer při setkání s novinářii v sídle...
Snídaně s novináři v Lidovém domě pořádaná sociální demokracií. Na snímku...
Snídaně s novináři v Lidovém domě pořádaná sociální demokracií. (16. září 2026)
Snídaně s novináři v Lidovém domě pořádaná sociální demokracií. Na snímku...
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S kritikou vlády Andreje Babiše zleva přišel předseda neparlamentní SOCDEM Jiří Nedvěd. Prohlásil, že vláda ANO, SPD a Motoristů sobě neplní předvolební sliby jako je zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech nebo zvýšení slev na jízdném pro seniory a pro studenty. „Začíná se vybarvovat jako pokračování probyznysové vlády,“ řekl při setkání s novináři Nedvěd.

Sociální demokracie představila svou petici proti legalizaci švarcsystému nazvanou Žádné zaměstnávání bez zaměstnaneckých práv.

„Žádáme odmítnutí vládou navrhovaného rozvolnění definice závislé práce a zachování ochrany zaměstnanců před švarcsystémem. Nikdo nesmí být nucen vyměnit pracovní smlouvu za IČO a přijít o nárok na placenou dovolenou, náhradu mzdy při nemoci nebo ochranu před svévolným propuštením,“ píše se v petici.

„V parlamentu absentuje levicová strana. Pracující autentické hájení svých zájmů nemají,“ řekl Nedvěd, který sám kandiduje v komunálních volbách v Kutné Hoře.

Spolupráce s KSČM ve Stačilo! bylo podle šéfa SOCDEM jediné řešení

V čele strany, která na podzim 2021 vypadla ze Sněmovny po působení ve vládě s ANO, kterou tolerovali komunisté, vystřídal Nedvěd bývalou ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Ta odešla z politiky poté, co zcela zkrachovale její snaha vrátit SOCDEM do vysoké politiky úzkou spoluprací s komunisty pod značkou Stačilo!

„Stojím si za tím, že to bylo jediné řešení, aby levicové hlasy nepropadly,“ hájí spolupráci s komunistickou stranou Nedvěd.

Maláčová podle Nedvěda, který byl jejím spojencem, zůstává členkou SOCDEM, ale dává si od politiky „detox“ a s návratem do ní nepočítá.

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