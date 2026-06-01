Předseda Senátu Vystrčil dorazil na Tchaj-wan. Setká se s tamní viceprezidentkou

  7:34aktualizováno  7:34
Předseda Senátu Miloš Vystrčil dorazil na Tchaj-wan, kde jej přivítal náměstek ministra zahraničí François Wu. Vystrčil novinářům pouze zamával a neposkytl jim žádné prohlášení, napsala tchajwanská agentura CNA. Pro Vystrčila se jedná o druhou cestu na Tchaj-wan; ostrov poprvé navštívil v srpnu 2020.
foto: Petr Topič, MAFRA

Vystrčil přicestoval v neděli po 23:00 českého času na mezinárodní letiště Tchao-jüan, které se nachází západně od metropole Tchaj-peje. Doprovází jej 50členná delegace složená z podnikatelů či zástupců univerzit.

V plánu čtyřdenní návštěvy je setkání se zástupci vládní Demokratické pokrokové strany (DPP) a hlavní opoziční Národní strany (Kuomintang, KMT), prezidentem Laj Čching-tem, viceprezidentkou Hsiao Bi-khim, vysokými vládními úředníky nebo zástupci podnikatelské, akademické a kulturní sféry.

Cestu odsoudil Peking, podle něhož Vystrčil „závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny, narušil státní svrchovanost a územní celistvost Číny, porušil základní normy mezinárodních vztahů a politický závazek ČR vůči principu jedné Číny“. Peking považuje Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a v minulosti několikrát uvedl, že se s ostrovem spojí, i kdyby to mělo být silou.

