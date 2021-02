Předseda Senátu Vystrčil shání podpisy pro ústavní stížnost na opětovné vyhlášení nouzového stavu

PRAHA Předseda Senátu Miloš Vystrčil se nehodlá smířit s opětovným vyhlášením nouzového stavu. Nyní shání podpisy pro ústavní stížnost, píše Aktuálně.cz. Serveru řekl, že se mu už hlásí kolegové. Situaci nelze jinak řešit, reagoval šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček na Twitteru.

„Dostali jsme se do naprosto nepochopitelné situace, je to neuvěřitelný precedent. To je úplně zřejmé. Hned dnes večer začnu obvolávat kolegy, někteří už se mi hlásí,“ sdělil Miloš Vystrčil pro server Aktuálně.cz. Stížnost k Ústavnímu soudu ČR může podat skupina minimálně 10 senátorů.

Předseda horní komory Parlamentu ČR již dříve během neděle zaslal premiérovi Babišovi dopis, ve kterém ho zrazoval od vyhlášení nového nouzového stavu, což se nakonec přeci jen stalo. Předseda Senátu krok považoval za protiústavní. Vláda odůvodnila ústavnost vyhlášení stavu nouze tím, že jej vyhlašuje na základě jiné skutkové podstaty, tedy žádosti od Asociace krajů ČR. Hejtmani se s premiérem dohodli, že stav nebezpečí, který si může každý kraj vyhlásit sám, by nebyl dostatečným řešením.

„Ten dopis jsem psal právě proto, abych to nemusel udělat. Pokud vláda přesto vyhlásí nouzový stav, nezbývá mi nic jiného. Není možné připustit, že vláda vyhlašuje nouzový stav, kdykoliv se jí zachce, bez ohledu na Poslaneckou sněmovnu,“ sdělil Aktuálně Vystrčil.

Vyhlášení stavu nouze podmínili hejtmani několika body: například trváním pouhých 14 dnů či jednáním o znovuotevření škol. Na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády pak ministryně financí Alena Schillerová společně s premiérem Andrejem Babišem sdělili, že mají právní analýzu od odborníků ze tří ministerstev, která tvrdí, že nové vyhlášení stavu je v pořádku.

„Právníci několika rezortů tvrdí, že vyhlášení nového nouzového stavu na žádost hejtmanů je v souladu s ústavou. Situaci nelze řešit jinak,“ uvedl večer na Twitteru Jan Hamáček, místopředseda vlády a předseda ČSSD, který reagoval na slova Miloše Vystrčila.

Odpor expertů

Tento názor ale nezastávají mnozí ústavní právníci. Nové vyhlášení nouzového stavu na základě žádosti hejtmanů na 14 dní v celé ČR je podle ústavního právníka Jana Wintra protiústavní. Fakticky jde podle něj stále o pokračování dosavadního nouzového stavu, které Sněmovna tento týden odmítla. To, že o nouzový stav nyní požádali hejtmani a že ho vláda vyhlásila na 14 dnů, podle Wintra na situaci nic nemění. Za protiústavní považuje krok vlády i odborník na zdravotnické právo Ondřej Dostál.

Podle politologa Josefa Mlejnka z Univerzity Karlovy jde ovšem o nejméně špatné řešení ze všech špatných, která jsou k dispozici. „Pokud důvod nouzového stavu nepominul, jenom se liší vláda a sněmovna v pohledu na to, jestli ano, nebo ne, není to v souladu s ústavou,“ řekl pro server Aktuálně.cz ústavní expert Jan Kysela.

„Pilíře naší demokratické společnosti nelze obcházet. Je povinností vlády a opozice se domluvit na ústavním postupu. Je to v zájmu všech a Senát musí tento zájem hájit,“ uvedl Vystrčil na Twitteru.