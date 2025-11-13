Ruzyňské pietní vzpomínky na oběti nacistů z roku 1939 se předseda hnutí SPD účastnil i v minulých letech. Letos tam podle Čejkové bude stejně jako u Hlávkovy koleje reprezentovat Poslaneckou sněmovnu.
Revoluční události před 36 lety, které vedly k pádu komunistického režimu, i perzekuci studentů za nacistické okupace v roce 1939 si politici připomenou celou řadou akcí. K pietnímu místu na Národní třídě zamíří zástupci končící vládní koalice, Piráti a také Motoristé. Zatím není jasné, kdy dorazí zástupci hnutí ANO, které pod vedením Andreje Babiše formuje nový kabinet.
Vzpomínkových a kulturních akcí ke Dni boje za svobodu a demokracii se zúčastní také prezident Petr Pavel. Položí kytici u památníku na Národní třídě a navštíví divadelní představení Činoherního klubu. Podobně tomu bylo v minulém roce.
Stejně jako loni plánují společně na Národní třídu dorazit zástupci stran kolice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). K občanským demokratům, kteří půjdou s premiérem v demisi Petrem Fialou průvodem od stranického sídla v Truhlářské ulici, se přidají postupně lidovci v čele s předsedou Markem Výborným a politici TOP 09. Mezi těmi vedle nového předsedy Matěje Ondřeje Havla nemá chybět ani jeho předchůdkyně a bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.
Za Piráty počítají s účastí mimo jiné předseda Zdeněk Hřib a šéfka jejich sněmovní frakce Olga Richterová. Na 09:30 naplánovali návštěvu pietního místa na Národní třídě Starostové. Motoristé by tam měli dorazit podobně jako politici končící vládní koalice zhruba v 11:00.