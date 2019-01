Předseda Sněmovny Vondráček není výjimka. Advokacií si přivydělává i několik poslanců

PRAHA Ve Sněmovně je i v nynějším volebním období několik poslanců, kteří působí aktivně i jako advokáti. Někteří další poslanci mají advokátní praxi přerušenou. Pozornost nyní vzbudila advokátní činnost předsedy dolní komory Radka Vondráčka (ANO). Figuruje v kanceláři která zastupuje Kroměřížskou nemocnici ve sporu s Finanční správou, tedy státem, kvůli odvodu daní.

Advokátní kancelář provozuje také poslanec ČSSD Ondřej Veselý. Ten řekl, že pokud byl krajským zastupitelem, vyhnul by se jako právník případům kraje, pokud je městským zastupitelem, platilo by totéž pro spory města a jako poslanec by se z pozice advokáta vyhnul případům, v nichž by figuroval stát. „Takhle to mám morálně nastavené já,“ uvedl Veselý.



Praxi má pozastavenou už delší dobu Helena Válková (ANO). Válková řekla, že dříve vykonávala jako právnička i jinou lukrativní práci, například pro zahraniční firmy. „Všechno jsem přerušila v roce 2014, a to nejen v souvislosti s tím, že jsem se stala ministryní spravedlnosti. Nic jsem ani neobnovila, protože si myslím, že dřív nebo později se do nějakého přinejmenším pokušení dostanete, a střet zájmů se potom přímo nabízí,“ podotkla.

Válková věří tomu, že pokud by v politice skončila, mohla by se do právní praxe vrátit. Podivila se nad tím, že Vondráček advokátní praxi vykonává. „Ale je to jeho rozhodnutí a politická odpovědnost,“ dodala.

Na soudní spor nemocnice s Finanční správou upozornil v souvislosti s Vondráčkem server iROZHLAS.cz. Týká se odvodů daně z přidané hodnoty za poskytování zdravotních služeb na protialkoholní záchytné stanici. Právní služby poskytuje nemocnici advokátní kancelář Vondráček - Opatrný.

Smlouvu s Kroměřížskou nemocnicí má podle registru smluv od září 2014 podepsanou přímo Vondráček. Předseda Sněmovny ale tvrdí, že všechny práce odvádí jeho pracovní partner Tomáš Opatrný. „Já historicky mám s nemocnicí smlouvu a děláme jim komplexní právní služby jako kancelář. Ale já už nejsem schopen fakticky někam chodit a něco dělat,“ řekl serveru. Fakticky žádný střet zájmů Vondráček jako advokát necítí.

Advokátem je z poslanců také místopředseda Sněmovny a předseda KSČM Vojtěch Filip. Další z advokátů ve Sněmovně, Pavel Blažek z ODS, má praxi podle údajů advokátní komory stejně jako Válková pozastavenou.