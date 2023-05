Lidovky.cz: Zveřejnily už všechny školy výsledky přijímaček?

Školy by to měly mít zveřejněné do dvou pracovních dnů, což je do středy. Já si ale myslím, že to všichni zveřejnili dříve.

Lidovky.cz: Jaké mají možnosti pro odvolání ti, co v testech neuspěli?

Odvolat se mohou v podstatě všichni, rodiče by ale měli zvážit reálné šance na přijetí svého dítěte. Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. To znamená, že odvolání může rodič neúspěšného žáka poslat až ve chvíli, kdy mu výsledek z přijímaček dorazil poštou.