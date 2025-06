SPOLU chyceni a pověšeni, psala Majerová. O příspěvek se zajímá policie

Majerová zveřejnila příspěvek v sobotu a doplnila jej o fotografii ministra vnitra a předsedy STAN Víta Rakušana a premiéra Petra Fialy. Jenže příspěvkem se nyní zabývá pražská policie.

„Do současné chvíle jsme nepřijali žádné trestní oznámení. Věcí jsme se začali zabývat z vlastní iniciativy. Bližší informace zatím nebudeme zveřejňovat,“ doplnila pro iDNES.cz policejní mluvčí Kropáčová.

„Překročila jste všechny myslitelné hranice“

Byť policie zatím žádné trestní oznámení v dané záležitosti nepřijala, tak jej podle svých slov na sociální síti X podal například zastupitel Královéhradeckého kraje a starosta obce Tetín Matěj Hlavatý (STAN).

„V politice spolu můžeme nesouhlasit, můžeme vést i ostré spory. Ale veřejně někomu vyhrožovat oběšením a ještě za to sklízet potlesk – to je absolutní dno. Vážená paní Majerová, podávám na vás trestní oznámení. Překročila jste všechny myslitelné hranice,“ napsal na síti.

Matěj - starosta z Tetína @matej_hlavaty V politice spolu můžeme nesouhlasit, můžeme vést i ostré spory. Ale veřejně někomu vyhrožovat oběšením a ještě za to sklízet potlesk – to je absolutní dno. Vážená paní Majrová, podávám na vás trestní oznámení. Překročila jste všechny myslitelné hranice. https://t.co/HOvflL0M03 oblíbit odpovědět

„A je mi úplně jedno, že mě někdo obviní z „práskačství“. Jsou věci, které se prostě nesmí tolerovat a nelze k nim mlčet,“ dodal k příspěvku Hlavatý.

Inspiruje se praktikami z 50. let

Již o víkendu se kriticky ohledně příspěvku vyjádřila ODS. Ta zkritizovala Trikoloru za to, že zatímco mluví o „nové totalitě“ a nesvobodě, inspiruje se praktikami z 50. let.

„Utržení ze řetězu! A čím dál nebezpečnější! Budoucí partner hnutí ANO už nemá potřebu si na něco hrát. Přichází chuť přepisovat pravidla silou. Politické procesy nejsou pro ně strašákem minulosti – jsou inspirací. A to už není jen trapnost nebo pokrytectví. To je hrozba,“ reagovala o víkendu ODS na Facebooku.

„Dnes hrozí politikům. Zítra možná každému, kdo s nimi nebude souhlasit. To není rétorika ostré kampaně. To je útok na samu podstatu demokracie. A mlčet k tomu by znamenalo vzdát se. To nesmíme dopustit. Nevzdáme se, nezalekneme se a nedopustíme, aby z Česka někdo udělal totalitní stát,“ dodala ODS.

„To mě nepřekvapuje“

Majerová ve víkendovém vyjádření pro iDNES.cz uvedla, že její slova nelze brát doslova, protože jde o rčení. „To mě nepřekvapuje, že si to ODS vykládá prostomyslně, neboť o myšlenkovém potenciálu ‚fialových‘ politiků jsem už dávno poztrácela jakékoli iluze. ‚Spolu chyceni, spolu pověšeni‘, je staré okřídlené lidové rčení, které nikdo s mozkem v hlavě nebere doslova, “ uvedla.

Současně doplnila, že pokud to někdo bere doslova, tak je „poněkud intelektuálně nesmělý“, a že toto rčení v minulosti používali i politici ze SPOLU nebo Miloš Zeman.

Politička však příspěvek později smazala z Facebooku, na Instagramu ale zůstal. „Jediný důvod, proč jsem příspěvek smazala, bylo enormní množství vulgarismů a sprostých výhrůžek od voličů SPOLU,“ dodala lídryně SPD pro sněmovní volby ve Zlínském kraji.