Lékaři bijí na poplach: polovina předškoláků má zkažené zuby a bude hůř. Jaké jsou příčiny a co navrhují odborníci?

„Jsou tak rozsáhlé, že už se s nimi nedá vůbec nic dělat. Zuby dětem rovnou trháme,“ popisuje téměř každodenní realitu českobudějovický zubař Libor Zdařil. Neřešitelné problémy už se podle něj týkají i nemluvňat a batolat.

Podobně to vidí i jeho ostravský kolega Lubomír Beran. Když k němu nedávno dorazila třicítka dětí z Doubravy a Stonavy, zubaři nad nimi jen spráskli ruce. Lékaři u nich totiž našli celkem 130 kazů. To jsou v průměru čtyři na jedno dítě. „Jeden rekordman jich měl v puse dokonce dvanáct, což by bylo ještě před dvaceti lety nemyslitelné,“ komentuje hororovou situaci v ordinaci.

Dětský (mléčný) chrup Dětský (mléčný) chrup. Čas prořezávání prvních zoubků je dán geneticky, obvykle se začnou prořezávat od 6. měsíce, ale může to být i dříve či mnohem později. Všech 20 mléčných zubů je obvykle prořezáno ve 2,5 roku věku dítěte.

Na vině je podle zubařů několik věcí: většina škol a školek zrušila hromadné preventivní prohlídky, na kterých se kazy dětem včas zachytily.

„Což je špatně, protože ne každý rodič svého potomka k zubaři zavede. A ne každý zubař také ošetřuje dětské pacienty,“ vysvětluje Lubomír Beran. Část stomatologů proto volá po jejich znovuzavedení.

Trvalý chrup Druhé zuby začínají nahrazovat mléčný chrup kolem pátého roku. Vevěku kolem osmi let mají děti v ústech zuby mléčné i trvalé. Výměna chrupu je zakončena obvykle vevěku 12 let. Trvalých zubů je stabilně 28 (14 vkaždé čelisti). Další čtyři zuby, tzv. zuby moudrosti neboli třetí stoličky, se mohou, ale nemusí prořezat mezi 17. až 25. rokem věku.

Další zase upozorňují, že to děti přehánějí se sladkými nápoji a energy drinky. Třeba podle nedávného průzkumu agentury STEM/MARK si každý den tyto sladké nápoje či jiné cukrovinky dopřává až čtvrtina českých předškoláků. „Což je alarmující,“ hodnotí stav zubaři. Cukr totiž podle nich působí na sklovinu doslova ničivě.

Bude hůř, tvrdí Šmucler

Podle šéfa České stomatologické komory Romana Šmuclera navíc bude ještě hůř.