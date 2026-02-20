Levnější energie jsou základ, řekl Babiš. Mrázová slibuje 50 tisíc nových bytů ročně

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
„AI nás nezachrání, my musíme okamžitě konat. Musíme být aktivní a vysvětlovat lídrům Evropy, jak funguje průmysl,“ dodal Babiš.
„Podařilo se nám snížit ceny elektřiny,“ zmínil ministr průmyslu a obchodu a místopředseda ANO Karel Havlíček. „Tahounem hospodářství bude privátní sektor, nikoliv tedy stát,“ zdůrazňuje. Podle něj jde o klíčový dokument, vlastně jakýsi jízdní řád rozhodujících ekonomických kroků Babišovy vlády.
Zmínil důležitost nového stavebního zákona, který vládní koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila v prvním čtení ve Sněmovně a nyní se jím zabývají výbory ve Sněmovně.
„Slíbili jsme sloučení CzechTrade a Czechinvestu, proces byl zahájen,“ řekl Havlíček při prezentaci hospodářské koncepce vlády.
V průběhu jara bude podle něj představen portál podnikatele.
Zrychlíme odpisy, ale ne všem, budeme potírat nelegální práci, slibuje Schillerová
„Výdaje musíme hodnotit podle toho, co přinesou ekonomice zítra,“ řekla ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Tak je podle ní třeba nahlížet na rozpočet na letošní rok, který vláda předložila se schodkem 310 miliard korun. „Chceme, aby v Česku bylo více patentů,“ řekla Schillerová. „Zrychlíme odpisy, ale ne všem, odvětvím s vyšší přidanou hodnotou,“ prohlásila Schillerová.
„Budeme potírat nelegální práci,“ řekla ministryně financí.
„Údajně tady pracuje 170 tisíc lidí načerno,“ doplnil ji pozděni Babiš.
„Nejen že bytů je nedostatek, ale problémem je také jejich umístění. Bydlení je dnes bariérou mobility pracovní síly,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. „Cílem je 50 tisíc nových bytů ročně,“ slibuje ministryně.
Za mě se bude stavět kvalitně, rychle a levněji, slibuje Bednárik
„Hospodářská strategie nesmí být složitý dokument do šuplíku. Za mě se bude stavět kvalitně, rychle a levněji,“ prohlásil ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik. V oblasti dopravy jde podle něj o to, aby žádný region nezůstal stranou.
„Jde o detailní soubor opatření, strategických opatření, která jsou absolutním základem pro dosažení kýženého hospodářského růstu. Rád bych připomněl, že jsme na něm pracovali po dobu dvou a půl let,“ řekl Havlíček už po jednání vlády, která dokument tento týden schválila.
Úkolem vlády je podle něj připravit předvídatelné prostředí pro privátní sektor, zaměstnavatele, zaměstnance a živnostníky.
Hospodářská koncepce Česko: Země pro budoucnost 2.0 se zaměřuje na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení či dopravu.
V energetice například vláda počítá s výkupem akcií minoritních akcionářů společnosti ČEZ, investicemi do jádra i plynu a cílem je snížení cen energií.
Ve vzdělávání chce klást důraz na rozvoj oborů korespondujících s poptávkou na trhu práce či na internacionalizaci vysokých škol a změnu systému jejich řízení. K podpoře výstavby a bydlení strategie zmiňuje změny stavebního zákona či reformu nájemního trhu.
V dopravě vláda připravila plán na dokončení dálniční sítě, modernizaci koridorových tratích či zahájení výstavby vysokorychlostních tratí.
„To, že tam něco není, neznamená, že to neuděláme,“ řekl Babiš.