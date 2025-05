Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Říkáme ne válce. Český občan na prvním místě,“ řekl šéf poslanců SPD a lídr v Olomouckém kraji,“ řekl Radim Fiala. „Vystoupíme ze systému emisních povolenek, nenecháme se ožebračit Bruselem,“ slíbil Fiala.

Lídři kandidátek SPD Praha - Markéta Šichtařová Středočeský – Tomio Okamura Moravskoslezský – Jindřich Rajchl Jihomoravský – Miroslav Ševčík Olomoucký – Radim Fiala Vysočina – Radek Koten Zlínský – Zuzana Majerová Pardubický – Jan Hrnčíř Králéhradecký – Vladimíra Lesenská Ústecký – Jaroslav Foldyna Jihočeský – Libor Vondráček Plzeňský – Marie Pošarová Liberecký – Radovan Vích Karlovarský – Karla Maříková

„Nebudeme zvyšovat daně,“ prohlásila ekonomka Markéta Šichtařová. Na kandidátku SPD ji nominovali Svobodní, jejichž předseda Libor Vondráček povede kandidátku v jižních Čechách. Pochází z Jindřichova Hradce.

„Aktivisty vyženeme ze škol,“ řekla předsedkyně Trikolory, která povede kandidátku ve Zlínském kraji Zuzana Majerová. Druhý kandidát Trikolory, bývalý děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík bude lídrem v Pardubickém kraji.

Sám šéf hnutí SPD Tomio Okamura si vybíral mezi tím, zda bude kandidovat ve Středočeském, nebo Moravskoslezském kraji.

„Souboj s proimigračním Rakušanem, který odsouhlasil migrační pakt EU, tak to by mě určitě zajímalo,“ naznačil už dříve pro iDNES.cz Okamura. Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan povede své hnutí ve středních Čechách.

V Moravskoslezském kraji by mohl změřit síly se soupeři předseda PRO Jindřich Rajchl. Pokud se to potvrdí, čeká Rajchla souboj s šéfem ANO Andrejem Babišem i předsedkyní KSČM Kateřinou Konečnou, která zde povede do voleb hnutí Stačilo!.

V březnu představili politici hnutí SPD, Svobodných, Trikolory a PRO memorandum, v němž deklarují, že půjdou do voleb na jedné společné kandidátce SPD a že pak i ustaví jeden společný klub.

Květnový volební model agentury NMS Market Research naznačuje, že hnutí SPD roste podpora. Do Sněmovny by se dostalo s 13,7 % hlasů. To by znamenalo přibližně 34 mandátů poslanců.

Podle analytičky agentury NMS Market Research Terezy Friedrichové se po podpisu memoranda o spolupráci s dalšími stranami z SPD stává hlavní protestní alternativa. „Posilování SPD znamená zásadní ohrožení pro šance Motoristů a Stačilo!,“ uvedla.