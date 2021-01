Předstíral 12 let mentální retardaci, aby dosáhl na dávky. Za podvod potvrdil soud muži čtyři roky vězení

Praha Petru Stojkovi, který podle obžaloby předstíral 12 let mentální retardaci a pobíral invalidní důchod a příspěvky na péči a mobilitu, ve středu odvolací pražský městský soud potvrdil čtyři roky vězení. Zamítl odvolání státního zástupce, který požadoval vyšší trest. Stojkovým odvoláním se soud nezabýval, podle odvolacího senátu bylo podáno opožděně.

Za podvod hrozilo obžalovanému dva až osm let vězení, celkově podle obžaloby způsobil České správě sociálního zabezpečení a Úřadu práce škodu přes dva miliony korun. Škodu má Stojka podle pravomocného rozsudku úřadům uhradit.



Státní zástupce pro Stojku chtěl kolem pěti let vězení. Odvolací senát však konstatoval, že je trest, který muži loni v říjnu uložil Obvodní soud pro Prahu 10, přiměřený. V rozsudku jsou kromě podvodu zahrnuty i dva případy krádeže, kterých se Stojka dopustil v listopadu a prosinci 2019. „Odvolací soud shledal, že soud prvního stupně zohlednil všechny podstatné skutečnosti významné pro výměru uloženého trestu,“ konstatoval ve středu soudce.

Stojka podle obžaloby přesvědčil odborníky o tom, že trpí středně těžkou mentální retardací s poruchami chování a že má IQ 35. V září 2006 muž zažádal o invalidní důchod, který mu byl vyplácen až do konce roku 2018. O dva roky později podal také žádost o příspěvek na péči, které mu úřady na základě zdravotní dokumentace a sociálního šetření přiznaly.

Obžaloba tvrdí, že Stojka před sociální pracovnicí předstíral, že je schoulený u matky, v třesoucích rukou držel medvídka a vyvolával dojem, že se pracovnice bojí. Jeho matka během šetření uvedla, že si muž sám nevezme stravu, musí mu pomáhat s výběrem oblečení nebo že si na toaletě sám neutrhne papír.

Muž v roce 2012 požádal také o příspěvek na mobilitu, který mu úřad přiznal. V minulosti byl přitom Stojka opakovaně odsouzen za majetkovou a drogovou trestnou činnost, přičemž u soudu ani ve vězení nikdy nevyvstaly pochybnosti ohledně jeho duševního zdraví. Je také držitelem řidičského průkazu.

Muž u obvodního soudu nevypovídal. Soudce se ho na začátku hlavního líčení sice vyslechnout pokusil, když se ale muže ptal, zda ví, proč je u soudu nebo jestli poslouchal čtení obžaloby, Stojka odpověděl, že ne. Stejně reagoval i na otázku, jestli umí číst. Soudce vyjádřil údiv nad tím, jak v takovém případě mohl složit testy v autoškole a získat řidičský průkaz. Muž mu na to řekl, že „o ničem neví“. Na další otázky soudce pak odpovídal, uvedl například že si přivydělává zametáním a rád kreslí.

Stojkův právník dnes žádal, aby se soud zabýval tím, jestli muž netrpí mírnějším stupněm invalidity. Poukázal také na to, že Stojka nebyl ten, kdo by podával žádosti o příspěvky a v celé věci vystupoval spíše pasivně. Podle něj jsou pochybnosti o tom, zda by muž žádostem rozuměl.

Znalci v minulosti Stojkovo chování popsali jako „s projevy masivní simulace duševní choroby podle laických představ“. O tom, že Stojkovy rozumové schopnosti sníženy nejsou, svědčí podle znalců i to, že byl schopen se v minulosti podrobit výkonu trestu, kde dokonce získal i odměny za dobré chování.