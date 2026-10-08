Volby jako referendum o vládě? Zástupci stran debatují v předvolební debatě

Pozvání do debaty přijali Karel Havlíček (ANO), Vít Rakušan (STAN), Tomio Okamura (SPD), Jiří Havránek (ODS), Kateřina Stojanová (Piráti), Benjamin Činčila (KDU-ČSL), Igor Červený (Motoristé sobě) a Jiří Pospíšil (TOP 09).
Moderátorka Marcela Augustová hned v úvodu upozornila, že nikdo z osmi diskutujících se v nadcházejících volbách neuchází o mandát senátora ani zastupitele. Debatu zahájila otázka, proč ubývá lidí ochotných kandidovat v komunálních volbách.
„Ti lidé to dělají, protože chtějí v drtivé většině prospět své obci. A pokud se jim to nevrací, tak si řeknou, zda to mají vůbec zapotřebí,“ řekl první místopředseda vlády Havlíček. Podle předsedy Starostů Víta Rakušana s sebou komunální politika nese velkou odpovědnost a lidé, kteří se jí věnují, jsou s kůží na trh. Za své úsilí si podle něj zaslouží poděkování.
Poslanec Jiří Havránek naopak ale odmítl, že by komunální politika nutně odrazovala. Považuje ji však za jednu z nejnáročnějších úrovní politiky.
K poděkování se připojil i šéf dolní komory Okamura. Komunální politici se veřejnému životu podle něj často věnují na úkor vlastního času a pohodlí. Přál by si, aby se do politiky zapojovalo stále více lidí. SPD se podle něj chce v komunální politice aktivně podílet.
Kateřina Stojanová naději vidí v mladé generaci, kterou považuje za motivovanou a občansky angažovanou. „Mladá generace to tady může nastartovat od lokálních úrovní,“ řekla.
Debata se následně stočila k otázce, zda budou nadcházející volby také hodnocením současné vlády. „Nejsou úplným referendem o vládě, ale určitým ukazatelem toho, jak ta vláda funguje, budou,“ řekl Havlíček.
„My se díváme na to, co vláda plní a neplní. A zatím to vypadá, že neplní,“ reagoval na Havlíčkova slova předseda Starostů Rakušan. I podle Stojanové volby mohou být vysvědčením současné vlády.
Dozvuky rozhodnutí Hradu
Jedním z témat bylo také rozhodnutí prezidenta Petra Pavla, který se nadcházejících voleb nezúčastní. Poslanec ODS Jiří Havránek uvedl, že sám nikdy žádné volby nevynechal. Rozhodnutí hlavy státu považuje za nešťastné a domnívá se, že by ho měl přehodnotit.
Podle Havlíčka by prezidentovo rozhodnutí měli zhodnotit zejména občané. Situaci podle něj nevylepšilo ani vyjádření první dámy Evy Pavlové ani následná reakce Víta Rakušana. Prezidenta Pavla označil za jeho „šéfa“.
„Já šéfa nemám. Toho má pan Havlíček. Přísného a autoritativního. Pod takovým já bych rozhodně pracovat neuměl,“ reagoval Rakušan. Samotné rozhodnutí prezidenta ale sám označil za chybu. Politici by podle něj měli jít občanům příkladem.
„Pozice pana prezidenta je trošku jiná než běžného občana,“ řekl Pospíšil. „Mrzí mě, že udělal chybu, a měl by to přehodnotit,“ dodal. Podle ministra životního prostředí Červeného Pavel rozhodnutím vysílá nevhodná signál veřejnosti. Každý, kdo se pohybuje v politice, by podle něj měl jít příkladem.
Diskutující řešili také možnost elektronického hlasování. Předseda SPD Okamura uvedl, že jeho zavedení v České republice podpořit nemůže.
Debata bez pěti předsedů
Kvůli interním pravidlům veřejnoprávní televize se předvolebního vysílání nemohou zúčastnit předsedové pěti stran – Martin Kupka (ODS), Zdeněk Hřib (Piráti), Jan Grolich (KDU-ČSL), Matěj Ondřej Havel (TOP 09) a Petr Macinka (Motoristé sobě). Všichni totiž kandidují v komunálních nebo senátních volbách.
Předsedové ODS, Pirátů, lidovců a TOP 09 Českou televizi dopisem vyzvali, aby jim účast umožnila. Vedení televize ale na rozhodnutí, které plyne z předem daných pravidel veřejnoprávního vysílání, trvá.
Pravidla totiž zakazují, aby v předvolebních pořadech vystupovali kandidující politici, pokud zároveň nejsou zastoupeni jejich volební soupeři. Česká televize uvedla, že podmínky zveřejnila s dostatečným předstihem a že na rozhodnutí trvá. Strany tak do předvolebního souboje vyslali jiné zástupce.
Předseda Motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka na rozhodnutí reagoval bojkotem televize. „Veškeré žádosti o vystoupení expertů ministerstva zahraničí, kteří jsou aktuálně ze strany televize do vysílání poptáváni, jsou tímto zamítnuty,“ uvedl místopředseda vlády.
Volební místnosti se otevřou v pátek 9. října ve 14 hodin a lidé budou moci hlasovat do 22 hodin. V sobotu budou otevřené od 8 do 14 hodin. Vedle obecních zastupitelstev voliči ve 27 obvodech rozhodnou také o třetině Senátu. Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října.