„Důležité je, aby to byl především dobrý program a dobré řešení pro Českou republiku,“ řekl Kupka v úvodu debaty. Dodal, že si nedokáže představit vládu s těmi, kteří nabízí extremistická řešení nebo chtějí vrátit zemi do totality. Česko podle něj nemůže prosperovat ani pod vlivem populistů.
Podle Havlíčka Česko momentálně neprosperuje a je protkáno korupcí. Hnutí ANO si podle něj nedovede představit vládu se stranami, které jsou spojené s kauzami jako je Dozimetr, kampelička, nebo třeba kauza IKEM.
Podle Havlíčka přitom existuje možnost, že by mohl být premiérem on a ne šéf hnutí ANO Andrej Babiš. „Jsem předsedou stínové vlády a za určité konstelace jsem připraven zodpovědnost převzít,“ řekl Havlíček. Dodal však, že jasným lídrem hnutí je Babiš.
Premiér by totiž měl být schopný sehrát vysokou hru na úrovni Evropské unie, to podle Havlíčka Babiš dokáže lépe. „Varianta, že já podpořím pana Babiše, je naprosto jasná. Kdyby nastala konstelace, že by to nemohlo být, nepřipadá v úvahu, že by pan Babiš byl mým podřízeným, že by byl členem vlády, kde bych já byl premiérem,“ dodal Havlíček.
„Jsem přesvědčen, že prezident jmenuje toho, kdo bude schopen sestavit vládu. Několikrát jsme řekli, že pokud bude mít pochybnosti, tak mu je vyvrátíme,“ odpověděl Havlíček na otázku, zda by jeho jmenování do funkce premiéra zjednodušilo situaci. Prezident Petr Pavel totiž v pondělí jednal s Andrejem Babišem, a to mimo jiné o jeho střetu zájmů.
Havlíček znovu zopakoval, že vylučuje koalici se SPOLU. „Já si s těmito lidmi nemůžu stoupnout vedle sebe. Ti voliči by nám to neodpustili,“ řekl.
„Karel Havlíček byl schopen zpochybnit českou muniční iniciativu,“ řekl Kupka. „Když chcete všechny aktivity očerňovat, tak je nutno říct, že tím očerňujete i Českou republiku,“ dodal.
Kupka v duelu uvedl, že je pro něj důležité, aby v případné vládě se SPOLU byly další demokratické strany. „Se Stačilo!, které se hlásí hrdě k odkazu komunistů, spolupracovat nebudeme, a neměl by nikdo z demokraticky smýšlejících s nimi spolupracovat,“ řekl Kupka.
Havlíček upozornil, že ve Stačilo v současné době nejsou jen komunisté, ale i sociální demokraté. „Už zase nálepkujete. Proč zase používáte slovo demokraté a nedemokraté. Každá strana, ať s ní souhlasím nebo ne, je demokraticky zvolenou stranou,“ dodal s tím, že jemu osobně by komunisté ve vládě vadili.
Havlíček ve vládě Andreje Babiše vedl jak ministerstvo průmyslu, tak i dopravy. Tam jej v roce 2021 vystřídal právě Kupka.
Hnutí ANO je podle dosavadních průzkumů suverénním favoritem sněmovních voleb. Model společnosti STEM zveřejněný v neděli ve vysílání CNN Prima NEWS hnutí přisuzuje 29,3 procenta hlasů. Oproti tomu průzkum společnosti Kantar pro ČT uvádí, že ANO by v září volilo 33 procent lidí.
Koalice SPOLU se dlouhodobě drží na druhém místě, podle STEM by získala 20,5 procenta hlasů. Do Sněmovny by se podle průzkumů dostalo také SPD, STAN, Piráti, Stačilo! a Motoristé.