Drahé hypotéky i povolební strategie. Lídři se utkají v debatě CNN Prima News

ODS tak bude zastupovat Martin Kupka, hnutí STAN Vít Rakušan, Piráty Zdeněk Hřib, Motoristy sobě ministr zahraničí Petr Macinka a SPD šéf Sněmovny Tomio Okamura. Babiš se přímé konfrontaci s nimi vyhnul.
„Probereme peníze na účtech měst a obcí, nedostupné bydlení i referenda o větrných elektrárnách a dostaneme se i k drahým hypotékám. Samozřejmě i cíle a povolební strategie, s kým by strany chtěly vládnout, s kým naopak ne,“ řekla moderátorka Terezie Tománková.
Superdebata politiků nejsilnějších stran a hnutí na CNN Prima News začíná ve středu v 21 hodin.
CNN Prima News na rozdíl od České televize umožnila účast ve své diskusi i těm šéfům stran, kteří kandidují ve volbách.
ČT do své debaty nepustila kandidující předsedy
ČT do své závěrečné debaty nepustí Kupku, Hřiba, Macinku ani šéfa lidovců Jana Grolicha a předsedu TOP Matěje Ondřeje Havla. Macinka rozhodnutí veřejnoprávní televize označil za mimořádně stupidní.
Grolich a Havel byli v diskusi na CNN Prima News již v úterý večer a utkali se s předsedou hnutí Naše Česko Martinem Kubou a lídrem komunistů Romanem Rounem.
Volby do zastupitelstev měst a obcí se konají spolu s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října.