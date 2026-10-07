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Drahé hypotéky i povolební strategie. Lídři se utkají v debatě CNN Prima News

  19:50aktualizováno  19:50
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ilustrační snímek | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej HanušMAFRA

Lídři nejsilnějších stran a hnutí se dva dny před komunálními volbami a před prvním kolem voleb do Senátu střetnou v diskusi na CNN Prima News. S výjimkou hnutí ANO, které do debaty posílá vicepremiéra a prvního místopředsedu hnutí Karla Havlíčka namísto premiéra Andreje Babiše, strany a hnutí do diskuse nasadí své předsedy.

ODS tak bude zastupovat Martin Kupka, hnutí STAN Vít Rakušan, Piráty Zdeněk Hřib, Motoristy sobě ministr zahraničí Petr Macinka a SPD šéf Sněmovny Tomio Okamura. Babiš se přímé konfrontaci s nimi vyhnul.

„Probereme peníze na účtech měst a obcí, nedostupné bydlení i referenda o větrných elektrárnách a dostaneme se i k drahým hypotékám. Samozřejmě i cíle a povolební strategie, s kým by strany chtěly vládnout, s kým naopak ne,“ řekla moderátorka Terezie Tománková.

Superdebata politiků nejsilnějších stran a hnutí na CNN Prima News začíná ve středu v 21 hodin.

CNN Prima News na rozdíl od České televize umožnila účast ve své diskusi i těm šéfům stran, kteří kandidují ve volbách.

ČT do své debaty nepustila kandidující předsedy

ČT do své závěrečné debaty nepustí Kupku, Hřiba, Macinku ani šéfa lidovců Jana Grolicha a předsedu TOP Matěje Ondřeje Havla. Macinka rozhodnutí veřejnoprávní televize označil za mimořádně stupidní.

Grolich a Havel byli v diskusi na CNN Prima News již v úterý večer a utkali se s předsedou hnutí Naše Česko Martinem Kubou a lídrem komunistů Romanem Rounem.

Volby do zastupitelstev měst a obcí se konají spolu s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října.

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