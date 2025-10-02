ONLINE: Doufal jsem, že daně nezvýšíme, přiznal Fiala. Jen jste lhal, reagoval Babiš

Babiš dal premiérovi Fialovi na začátku debaty dárek, odznak s českou vlajkou. „Vy vlajku nikdy nenosíte, přitom kandidujete na premiéra České republiky,“ řekl Babiš.
„Starám se o české zájmy, ne o zájmy Maďarska nebo svých firem,“ reagoval na nečekaný dárek premiér Fiala.
Ekonomika roste, řekl Fiala. Nezvládli ceny energií, odmítl takové hodnocení Babiš
Na začátku se politici přeli o stav ekonomiky. „Zvládli jsme největší bezpečnostní a finanční krizi v historii naší republiky. Naše ekonomika roste,“ řekl na úvod Fiala. Dodal, že česká ekonomika roste více než eurozóna.
„Nevládli ceny energií, nezabránili migračnímu paktu,“ nesouhlasí Babiš. Nevládli ceny energií, nezabránili migračnímu paktu. „Přestává se stavět, nejsou peníze,“ vyčetl Fialově vládě.
Babiš přijel do televize jako první a suverénně v angličtině i němčině odpovídal zahraničním novinářům. „Muniční iniciativa není transparentní,“ řekl. Neměla by z ní profitovat soukromá firma, míní.
„Je důležité, aby si všichni uvědomili, o co v těchto volbách jde,“ řekl po příjezdu do televize Nova Fiala. Jde podle něj o to, zda se Česká republika změnou své orientace neposune někam na východ.
Fiala a Babiš se střetli už ve středu večer v předvolební debatě CNN Prima News. Vzájemně si vyčetli vysokou inflaci v Česku. Neshodli se v názoru na penzijní reformu ani na pomoc Ukrajině. Oba slíbili, že nezavedou v Česku nové emisní povolenky, které by lidem významně zdražily bydlení a dopravu.
První televizní debata byla od začátku ostrá. „Andreji Babišovi nezáleží na českých občanech,“ řekl Fiala. „Pan premiér je trvale nejhorší premiér, teď už druhý nejhorší premiér na světě,“ opáčil mu Babiš. A v podobném duchu se nesl i zbytek diskuse.
Pro Fialu i Babiše jsou televizní duely příležitostí přesvědčit zatím nerozhodnuté voliče, kdo z nich má lepší vizi pro Českou republiku.
Zatímco nynější premiér se chce i po volbách pokusit vytvořit současnou koalici a přibrat do ní i Piráty, ideální představa šéfa ANO je jednobarevná vláda jeho hnutí. Fiala i Babiš vylučují, že by SPOLU a ANO mohly po volbách spolupracovat.