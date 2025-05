Nebuďte tak slušný, radili lidé premiérovi. Jak Fiala šíří „pozitivní pravdu“

„Dneska by mělo být plno. Hlásili se i jiní lidé, nejen odéesáci,“ vypráví postarší muž – zjevně jeden z organizátorů – kolegům. Tři čtvrtě hodiny před začátkem debaty s Fialou se dveře otevírají a sál pro sto dvacet lidí se rychle plní. Většina příchozích se dobře zná a navzájem zdraví. Je mezi nimi řada členů ODS včetně jedničky kandidátky v Jihočeském kraji Jana Bauera a představitelů dalších stran koalice, anebo očividných sympatizantů koalice SPOLU.

„Stando, Vodňany, ahoj,“ volá ve foyer na kohosi Bauer a třese mu rukou. „My jsme tady, že tu děláme stafáž,“ svěřuje se pak kdosi bývalému tamnímu hejtmanovi za ODS Janu Zahradníkovi. Podobné složení obecenstva je k vidění i ve čtvrtek na další akci v Oblastním muzeu v Ústí nad Labem. Také tam Fiala s Pazderkovou hovoří v sále pro asi sto padesát lidí, několik desítek dalších navíc debatu sleduje na velkoplošné obrazovce. Pár jedinců, kterým se Petr Fiala či styl jeho politiky nezamlouvá, na obě akce také dorazí. Není jich moc.

Aktivisté u telefonu

Těmi nejhlasitějšími jsou mladí propalestinští aktivisté, kteří nesouhlasí s politikou vlády směrem k izraelsko-palestinskému konfliktu a řešení situace v pásmu Gazy. Fialu „pronásledují“ už od zahájení kampaně SPOLU v Praze. Někteří z nich zjevně objíždějí i jednotlivé zastávky turné s Pazderkovou.

„Také si vás už trochu pamatuji z jiných akcí, takže jsem pochopil, na co se asi ptáte. Ale aspoň nekřičíte, to je posun,“ reaguje Petr Fiala hned na první dotaz v Budějovicích. Mladý tazatel se v úvodu postará o komickou vložku, když svůj dotaz uvede slovy: „Dobrý den, pane premiére, Aleš Hemr u telefonu…“ Vzápětí Fialovi vmete, že je „nejprolhanější premiér v historii této země“, a pak už sugestivně klade dotaz právě na situaci v Gaze. Během hodiny a půl zazní ještě další tři podobné, na stejnou otázku dojde i o den později v Ústí nad Labem. Tam stejná věc zajímá účastníka několika propalestinských demonstrací Tomáše Hnyka, který přijel z Prahy.

Premiér s odpověďmi na podobné dotazy nemá sebemenší problém. Dokola opakuje, že „nesmíme zapomenout na to, že to Hamás zaútočil na Izrael a mír v Gaze zajistí porážka Hamásu“. A dodává, že „není pravda, že slepě podporujeme Izrael a nestaráme se o to, co se děje v pásmu Gazy“, protože se podle něj „Česká republika důsledně chová podle zásad své zahraniční politiky, která je hodnotová a založená na ochraně lidských práv“.

Pro Petra Fialu je to svým způsobem výhodná situace. Na svých akcích má totiž i hlasité kritiky, tedy důkaz, že se „na mých debatách může zeptat opravdu každý“. Což je přesně věta, kterou jeho tým připojil k videu s dotazem aktivisty Hemra z Českých Budějovic. Tito odpůrci ho však tepou na tématu, které řadu lidí v Česku buď nezajímá, anebo v něm mají výrazně proizraelský postoj stejně jako vláda. Ostatně i publikum v sálech obou měst Fialu za jeho odpověď odměnilo potleskem.

Hlavně všechno natáčet

Mimochodem, videoklipy z debat premiéra s Ivou Pazderkovou na sociálních sítích koalice SPOLU jsou přinejmenším stejně důležité jako diskuse samotné. Ne-li důležitější. Celou debatu snímá hned několik kamer, do zadní řady kvůli nim nemohou diváci, aby natáčení nic nerušilo. Diskuse je na internetu v přímém přenosu. Jen do včerejšího dopoledne bylo na facebookových stránkách Petra Fialy zveřejněno z Budějovic osm, z Ústí pak sedm videí. K tomu navíc řada fotek doplněných komentáři šéfa SPOLU. A také klipy s „anketními“ dotazy na účastníky diskusí.

„Bylo to příjemné a bylo to hlavně pozitivní po té hromadě negativních zpráv od různých jiných politických subjektů. – Já jsem netušil, že je pan premiér vtipný a že umí být vtipný. – Největší dojem na mě udělala přirozenost pana premiéra. – Říkal to moc hezky a zdálo se mi to zajímavý. – Pravda, se kterou se teda nikde jinde než takhle z očí do očí nesetkáte, protože opravdu těch negativních informací je celá hromada. – Cením to jako ideální vysvětlení těm lidem.“ To jsou jen některé ze zveřejněných komentářů lidí na stránkách Petra Fialy.

„Jsme velmi úspěšní“

Faktem je, že až na otázky na Gazu či pár ojedinělých dotazů (v Českých Budějovicích se ho jakýsi muž ptal na chemtrails, což vyvolalo spíše pobavení v sále) se Fiala při debatách musí cítit velice komfortně. Jak už bylo řečeno, většinu návštěvníků jeho „největší předvolební show“ s Ivou Pazderkovou – která moderuje velmi decentně a svítit nechává na Fialu – tvoří premiérovi sympatizanti a tomu drtivá většina dotazů odpovídá.

V Budějovicích i v Ústí účastníky třeba shodně zajímalo, zda by neměl „víc reagovat na lži a dezinformace“. Ano, Fiala prý souhlasí „s experty, kteří říkají, že je potřeba učit už ve školách, jak dezinformacím nesednout na lep“.

Otázky padají i na hybridní hrozby. „Opravdu jsme terčem hybridních útoků a jsme v hybridní válce, kterou proti nám vede Rusko. Tedy nejen Rusko, ale ještě jedna velmoc, což brzy ukážeme,“ vykládá Fiala v budějovickém sálu Metropol. Vzápětí dodává, že „jsme schopni se spoustě těch útoků účinně bránit“ díky bezpečnostním složkám a tajným službám, pročež jsme „v tomto velmi úspěšní“.

Odpovědi na většinu z pohledu premiéra absolutně nekonfliktních otázek se nesou přesně v duchu, na který jsme od Petra Fialy zvyklí z médií. Vládě se kromobyčejně daří, zvládla všechny krize, důchody i mzdy rostou, ekonomická čísla jsou skvělá.

Češi potřebují více sebevědomí

A proč že tomu nenasvědčují například průzkumy veřejného mínění, v nichž koalice SPOLU hodně ztrácí na Babišovo ANO? To ve své otázce shrne další z tazatelů v českobudějovickém sále Metropol. „Naší zemi se objektivně daří dobře. Jsme ale pesimistický národ, jsou tu mudrlanti, kteří to nechtějí vidět. Co s tím?“ táže se Fialy a sklidí dlouhý potlesk sálu.

„Také si nad tím lámu hlavu,“ odpovídá premiér. „Je to propagandou, kterou proti nám dlouhodobě vede opozice. Největší překvapení pro mě je, jak se přes média těžko dostávají pozitivní zprávy,“ dodává s tím, že když budou mít Češi dostatek sebevědomí, mohou mít v dohledné době platy, jako jsou v Německu a v Rakousku.

Někteří návštěvníci ani nechtějí položit dotaz. Na obou debatách z tohoto týdne třeba premiérovi „jen“ radili, aby nebyl tak slušný, jinak prý volby nevyhraje. V Ústí nad Labem tím tak jakýsi muž kromě jiného odhalil to, kolik je v sále stoupenců Andreje Babiše. „Já to poslouchám, co jsem v politice. Pane profesore, vy jste moc slušný, buďte tvrdší. Prosím vás, kam bychom došli? Líbí se vám, jak mluví Andrej Babiš? Komu se to líbí?“ položil totiž pro změnu otázku Fiala. V celém sále zvedla ruku jen jedna žena sedící vzadu. „Jste statečná. Mýlíte se, ale jste statečná. Děkuju, že jste se přihlásila,“ komentoval to premiér a dodal, že on opozici porazí slušností.

„Řekl jste to úplně skvěle“

V Českých Budějovicích zase dlouhotrvající potlesk – a posléze své vlastní video na stránkách Petra Fialy – sklízí muž představující se jako starobní důchodce, jenž se premiéra také nechce na nic zeptat. „V současné době je to nejlepší žití, jaké v této České republice bylo. Jste nejlepší premiér, který tady v posledních letech byl. Jste vzdělaný, chytrý, slušný člověk oproti některým předcházejícím,“ říká Fialovi. Ať prý premiér nedopustí, aby se do vlády dostali ti, kteří „mají zahraniční minulost“ a jsou to „největší lháři“, nebo ten „silniční pirát“.

Muž v projevu, během kterého ho moderátorka Pazderková několikrát marně vyzývá, aby položil dotaz, sklidí opakovaně dlouhotrvající potlesk, část lidí v sále dokonce vstává ze židlí. Premiér Fiala děkuje, že to pán řekl „úplně skvěle“, a on to prý nechce „ničím pokazit“.

Následně se snaží žertovat: „Konečně jsem dostal otázku, na kterou čekám. Jak to, pane premiére, děláte, že jste tak dobrý? Výborně,“ deklamuje na důchodce se smíchem. „Slibte, že je nepustíte k moci,“ dožaduje se ještě muž. „Slibuji.“