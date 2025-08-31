Průzkumům dál vládne ANO, SPD je před Starosty. Těsně by se dostali i Motoristé

  12:08
Podle nejnovějšího volebního průzkumu agentury STEM by říjnové volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO, a to se ziskem 31,2 procenta hlasů. S odstupem přes deset procentních bodů se nachází koalice SPOLU. Podle průzkumu zveřejněného v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News by se do Sněmovny dostali těsně i Motoristé sobě.

Oproti výsledkům průzkumu z předešlého týdne si ale nejsilnější dvě uskupení na politické scéně mírně pohoršila – ANO o 1,5 procentního bodu, SPOLU o necelý půlprocentní bod. Koalici SPOLU tvoří strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš dorazil na Hrad na jednání s prezidentem Petrem Pavlem.
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček, Andrej Babiš a Alena Schillerová. (17. června 2025)
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček, Andrej Babiš a Alena Schillerová. (17. června 2025)
Horkou fázi kampaně před říjnovými volbami nazvanou Teď jde o Česko! zahájila koalice SPOLU. Přípravy vrcholily „za pět minut dvanáct“. (20. srpna 2025)
Naopak posílilo SPD (12,8 procenta), které zvýšilo náskok na hnutí STAN v boji o třetí místo. Mezi osmi a devíti procenty se stále drží Piráti. Do Sněmovny by prošlo také uskupení Stačilo! s 6,5 procenta, byť oproti předešlému týdnu si pohoršilo o půl procentního bodu. Pozitivnější výsledek zaznamenali Motoristé sobě, kteří by podle nejnovějšího průzkumu těsně prošli do Sněmovny, měli by 5,1 procenta. Pětiprocentní hranici opět nepřekonala Přísaha.

Předvolební průzkum už počítá také s možným rozdělením mandátů. Hnutí ANO by získalo 69 mandátů, ke svému cíli o jednobarevné vládě má tedy zatím stále daleko. SPD by měla mandátů 27. K vytvoření většiny by tak potřebovalo hnutí ANO ještě další subjekty. K tomu by mohlo stačit sedm mandátů hnutí Motoristé sobě či 12 mandátů uskupení Stačilo! Současná opozice by naopak hledala většinu jen velmi těžce.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Koalice SPOLU by podle posledního modelu měla 46 mandátů, Starostové a nezávislí by měli rovných dvacet. Piráti by si polepšili na 19 mandátů, dohromady by ale tyto subjekty dosáhly jen na 85 křesel v Poslanecké sněmovně. Zhruba 30 procent potenciálních voličů se stále ještě nerozhodlo, komu dá svůj hlas.

Výzkumníci STEM dělali průzkum ve třech vlnách od 7. do 26. srpna. Zúčastnilo se ho více než 1500 respondentů.

