Průzkumům dál vládne ANO, SPD je před Starosty. Těsně by se dostali i Motoristé

Oproti výsledkům průzkumu z předešlého týdne si ale nejsilnější dvě uskupení na politické scéně mírně pohoršila – ANO o 1,5 procentního bodu, SPOLU o necelý půlprocentní bod. Koalici SPOLU tvoří strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09.
Naopak posílilo SPD (12,8 procenta), které zvýšilo náskok na hnutí STAN v boji o třetí místo. Mezi osmi a devíti procenty se stále drží Piráti. Do Sněmovny by prošlo také uskupení Stačilo! s 6,5 procenta, byť oproti předešlému týdnu si pohoršilo o půl procentního bodu. Pozitivnější výsledek zaznamenali Motoristé sobě, kteří by podle nejnovějšího průzkumu těsně prošli do Sněmovny, měli by 5,1 procenta. Pětiprocentní hranici opět nepřekonala Přísaha.
Předvolební průzkum už počítá také s možným rozdělením mandátů. Hnutí ANO by získalo 69 mandátů, ke svému cíli o jednobarevné vládě má tedy zatím stále daleko. SPD by měla mandátů 27. K vytvoření většiny by tak potřebovalo hnutí ANO ještě další subjekty. K tomu by mohlo stačit sedm mandátů hnutí Motoristé sobě či 12 mandátů uskupení Stačilo! Současná opozice by naopak hledala většinu jen velmi těžce.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Koalice SPOLU by podle posledního modelu měla 46 mandátů, Starostové a nezávislí by měli rovných dvacet. Piráti by si polepšili na 19 mandátů, dohromady by ale tyto subjekty dosáhly jen na 85 křesel v Poslanecké sněmovně. Zhruba 30 procent potenciálních voličů se stále ještě nerozhodlo, komu dá svůj hlas.
Výzkumníci STEM dělali průzkum ve třech vlnách od 7. do 26. srpna. Zúčastnilo se ho více než 1500 respondentů.