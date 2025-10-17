„Nelžete o nás.“ Brněnská univerzita chce od pražské rektorky Králíčkové omluvu

  16:30aktualizováno  16:30
Vedení Masarykovy univerzity (MUNI) v Brně zvažuje předžalobní výzvu na rektorku Univerzity Karlovy (UK) Milenu Králíčkovou. Důvodem je její vyjádření pro Hospodářské noviny, kde uvedla, že brněnská škola potřebuje 300 milionů korun, aby svůj projekt BioPharma Hub dokončila včas. Je to lež, uvedl v páteční tiskové zprávě rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš a požaduje omluvu.
Masarykova univerzita získala stavební povolení na strategický projekt MUNI BioPharma Hub a v srpnu začne v blízkosti vědeckého centra Ceitec v brněnských Bohunicích stavět šestipatrovou budovu, kam se poté přestěhuje farmaceutická fakulta a spolu s ní i laboratorní výroba léků.

Králíčková řekla, že vycházela z informací, které získala na ministerstvu školství v době, kdy se hovořilo o pokračování financování z Národního plánu obnovy. Forma Barešovy reakce je podle ní překvapivá.

MUNI se ohradila proti části, kde rektorka uvedla, že „dohoda počítá s tím, že 300 milionů by šlo do Brna, protože kampus Masarykovy univerzity BioPharma Hub je potřebuje k tomu, aby stihl být dokončen včas, a tím pádem Česká republika splnila svůj závazek a nepřišla o peníze z Národního plánu obnovy. Proto se těch 300 milionů přesune do Brna.“

Rektor Martin Bareš rektorce poslal dopis. V něm její slova označil za nepravdivá a po Mileně Králíčkové, která je současně také předsedkyní České konference rektorů, požaduje omluvu.

„Nejsem si vědom žádných skutečností, na jejichž základě by měl mít kdokoli, včetně Vás, důvod se domnívat, že Masarykova univerzita potřebuje 300 milionů korun k tomu, aby dokončila včas svůj projekt BioPharma Hub. Masarykova univerzita je připravena jej dokončit řádně a včas v souladu s platným rozhodnutím o poskytnutí dotace,“ napsal rektor.

Její vyjádření podle něj poškozuje dobré jméno univerzity jako spolehlivého příjemce veřejné podpory z evropských zdrojů. Podle MUNI stavba druhé největší investice v dějinách této instituce s předpokládanou cenou přes čtyři miliardy korun pokračuje podle plánu a schváleného harmonogramu.

„Informace, které jsem zmínila v Hospodářských novinách, vycházely z informací získaných na ministerstvu školství v průběhu jednání o výstavbě z Národního plánu obnovy,“ řekla Králíčková. Forma Barešovy reakce je podle ní překvapivá. Byla by ráda, aby s ní Bareš jednal přímo a ozval se, když má nějaký problém.

Projekt BioPharma Hub je jedním ze tří velkých univerzitních projektů v České republice, který je spolufinancován prostřednictvím evropských financí přes Národní plán obnovy. Další podobné stavby vznikají v Hradci Králové a Praze, obě pod UK. Bareš upozornil na to, že naopak projekt Biocentra Albertov v Praze provází vážné problémy.

Králíčková již dříve řekla, že je stavba zpožděná kvůli archeologickému výzkumu a nutným úpravám základu stavby. Ministerstvo školství pak zahájilo řízení o odnětí dotace UK na stavbu Biocentra Albertov i kampusu Mephared 2 v Hradci Králové.

Už několik měsíců se konají jednání iniciovaná ministerstvem školství, které se snaží najít řešení, jak zachránit evropské peníze přidělené pro Českou republiku. Podle Bareše však zatím žádná dohoda není. „Pokud snad byla někde uzavřena nějaká dohoda, mohu Vás ujistit, že Masarykova univerzita není k dnešnímu dni její stranou,“ dodal.

Kromě omluvy a uvedení věcí na pravou míru rektorku požádal, aby se dále veřejně nevyjadřovala k projektu BioPharma Hub a neodváděla tím pozornost od problémů Biocentra Albertov.

11. března 2024
