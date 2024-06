PŘEHLED: Nejtragičtější srážky vlaků v Česku, od roku 1960 zemřelo už 272 lidí

Výběr srážek vlaků s větším počtem obětí za 100 let. V přehledu jsou uvedeny pouze srážky vlaků, nezahrnuje jiné tragické železniční nehody, z nichž k nejtragičtějším patří neštěstí ve Studénce na Novojičínsku, kde v létě 2008 narazil rychlík do spadlého mostu a zemřelo osm lidí.

103 mrtvých 24. prosince 1953

24. prosince 1953 v 1:06 hodin Štědrého dne najel rychlík R4 jedoucí z Prahy do Bratislavy před nádražím v Šakvicích v rychlosti 86 km/h do osobního dělnického vlaku číslo 718 na trase z Brna do Břeclavi. Ten stál na trati před vjezdovým návěstím Stůj, protože dával přednost protijedoucímu vlaku. Strojvedoucí a topič rychlíku od Brna byli opilí, dokonce na chvíli usnuli. V úseku Vranovice, Pouzdřany a Popice jel vlak rychlostí skoro 90 km/h bez jakékoliv kontroly. Ačkoliv šakvický výpravčí dal osobnímu vlaku bleskově Volno a ten se začal pomalu rozjíždět, rozjetý rychlík se nepodařilo zabrzdit a ten smetl z trati a rozdrtil zejména zadní vozy osobního vlaku plného lidí. Při neštěstí zahynulo 103 cestujících a 102 jich bylo zraněno.

7 mrtvých 7. srpna 1956

Po srážce rychlíku z Bohumína do Prahy se stojícím nákladním vlakem zahynulo u Přerova sedm lidí, 56 lidí se zranilo.

10 mrtvých 27. dubna 1957

Srážka osobního vlaku s nákladním vagónem mezi Brumovem a Bylnicí si vyžádala deset mrtvých a šest zraněných. Motorový vůz s 20 lidmi na palubě se tehdy čelně srazil s nákladním vozem.

118 mrtvých 14. listopadu 1960

Dosud největší železniční neštěstí v historii českých zemí zapříčinila čelní srážka osobního vlaku taženého parní lokomotivou s plně obsazeným motorovým vlakem u obce Stéblová na Pardubicku. Nehoda si vyžádala 118 obětí, zhruba sto lidí utrpělo zranění. Kromě obětí, které zahynuly při srážce vlaků, také mnoho lidí uhořelo. Žhavé uhlí z lokomotivy totiž padalo na naftu unikající z motorového vlaku.

19 mrtvých 27. srpna 1961

Při srážce osobního vlaku s nákladními vagóny, které ujely, zemřelo u Vrbna pod Pradědem 19 lidí, 17 zraněných.

14 mrtvých 25. ledna 1964

Neovladatelný nákladní vlak narazil v Zákolanech na Kladensku do osobní soupravy stojící ve stanici. Výsledkem bylo 14 mrtvých a 18 zraněných a 36 zcela zdemolovaných vagonů.

14 mrtvých 21. září 1965

Srážka nákladního vlaku s osobním vlakem na zastávce Praha-Hloubětín si vyžádala 14 mrtvých a 70 zraněných. Nákladní vlak vrazil do osobního vlaku, který stál na zastávce. Náraz byl tak silný, že se obě soupravy zastavily až o 80 metrů dál.

11 mrtvých 23. února 1970

Nedaleko Valašského Meziříčí se srazil osobní vlak s lokomotivou: 11 mrtvých a 15 zraněných.

31 mrtvých 11. prosince 1970

Srážka expresu Panonia s vykolejenými vagóny u stanice Řikonín u Tišnova si vyžádala 31 mrtvých a 18 zraněných (jedna žena zemřela v nemocnici). Po nárazu se plně rozjetý expres Panonia roztrhl a dva jeho vagony se z několik desítek metrů vysokého viaduktu zřítily na zem.

6 mrtvých 9. listopadu 1989

Srážka rychlíku a stojícího osobního vlaku na trati Bohušovice - Lovosice u stanice Nové Kopisty na Litoměřicku; šest mrtvých, 50 zraněných.

14 mrtvých 25. srpna 1990

U obce Spálov na Semilsku se v srpnu 1990 srazil osobní vlak s protijedoucí manipulační soupravou. Střet u mostu přes Kamenici nepřežilo 14 lidí, dalších 32 lidí bylo zraněných.

19 mrtvých 24. června 1995

U obce Krouna na Chrudimsku po srážce osobního vlaku s nákladním zahynulo 19 lidí, čtyři byli těžce zraněni. Za nehodu tehdy mohla nepozornost železničářů, kvůli které se na lokální trati samovolně rozjelo několik nákladních vagonů se dřevem a železným šrotem.

Vagony vyjely ze stanice Čachnov a během zhruba pětiminutové cesty nabraly v prudkém klesání až stokilometrovou rychlost. U Krouny pak smetly motorák, ve kterém cestovalo 23 lidí. Strojvedoucí, před kterým se vynořily v zatáčce, neměl na jednokolejce žádnou šanci reagovat.

2 mrtví 22. července 2004

Dva osobní motorové vlaky se srazily u Blanice na Strakonicku v červenci 2004. Na místě nehody zahynul čtyřiašedesátiletý muž z Prahy, druhá z cestujících zemřela v nemocnici. Strojvůdce dostal za obecné ohrožení 4 roky. Podle žaloby podepsal písemný rozkaz, aby vyčkal v Bavorově na křižování s protijedoucím vlakem, přesto však stanici opustil. Na jednokolejné trati se s vlakem čelně srazil. Srážka si vyžádala také 17 těžkých a 18 lehkých zranění.

2 mrtví 7. července 2020

Osobní vlak z Karlových Varů do německého Johanngeorgenstadtu se srazil s osobním vlakem v opačném směru. Obě kabiny srážka zničila. Podle Drážní inspekce tehdy cestovalo v obou vlacích 33 lidí včetně personálu. Vlaky se střetly necelý kilometr od nádraží v nepřístupném hornatém terénu. Hasiči museli bez pomoci techniky vynášet zraněné včetně zaklíněných lidí z obou souprav. Zeřmeli dva lidé, dalších 29 se zranilo.

3 mrtví 4. srpna 2021

Při srážce osobních vlaků u obce Milavče na Domažlicku zemřeli na místě tři lidé. Dva z nich byli čeští strojvůdci vlaků, z toho jeden řídil německý rychlík. Další obětí byla žena, která cestovala v protijedoucím regionálním vlaku. Téměř 70 lidí utrpělo zranění, z toho pět těžká.

4 mrtví 5. června 2024

V Pardubicích u nové zastávky v centru města se před středeční půlnocí čelně srazil noční rychlík s nákladním vlakem. Při nehodě zemřeli čtyři lidé, dalších 27 bylo zraněno. Za srážku podle ministra dopravy mohl rychlík, který projel návěstidlo na signál Stůj.