PŘEHLEDNĚ: Co může stát bez nouzového stavu? Omezit restaurace ano, zavřít bazény a ‚fitka‘ ne

Praha Mimo nouzový stav přechází odpovědnost za řešení epidemie z vlády na více aktérů. Vedle ministerstva zdravotnictví hrají klíčovou roli krajské hygieny a hejtmani.

Když pomineme stav ohrožení státu, který znají české zákony hlavně pro případ vojenského konfliktu, je nejsilnější zbraní jakékoliv vlády pro řešení velké krize institut nouzového stavu. Ten současná vláda nasadila v boji proti covidu jak na jaře, tak později na podzim a v zimě.



Cesty, jak se vypořádat zrovna s epidemií infekční nemoci, jakou je covid, ale existují i mimo tento „krizový Olymp“. Řadu protidepidemických opatření tak lze překreslit do praxe i bez využití nouzového stavu.

Nemalé pravomoce totiž třímá z jedné strany v rukou hlavní hygienička a ministerstvo zdravotnictví. Pro ty je klíčový zákon o ochraně veřejného zdraví, skrze nějž lze vydávat i plošná republiková omezení.

Ruku v ruce s tím jdou z druhé strany i krajské hygienické stanice, jež mohou na území svého regionu například zavírat restaurace či nařizovat nošení roušek.

Za zmínku pak stojí také pravomoc hejtmanů vyhlásit ve svém kraji či jeho části stav nebezpečí bez souhlasu vlády až na 30 dní.

Hlavním rysem krizového řízení mimo nouzový stav je tak určitá míra decentralizace, kdy opatření nejsou přijímána výhradně na schůzích vlády ve Strakově akademii či v sále Poslanecké sněmovny. K opatřením mají v takové situaci co říct i jiní. Příkladem budiž, že existence Ústředního krizového štábu je navázána na platný nouzový stav. Co vše lze tedy za „normálu“ omezit?

Volný pohyb obyvatelstva

Omezovat jednu ze základních svobod občana je mimo krizové řízení komplikovaná věc. Dovolit si to může v rámci už zmíněného stavu nebezpečí hejtman kraje a to ve vybraných lokalitách.

Hygiena stejnou pravomoc nemá, může ale nejpostiženější oblasti uzavřít jako území v karanténě podobně jako vloni obce Litovel či Uničov.

Pohyb obyvatel se podílí na klíčovém ukazateli chování lidí, tzv. mobility obyvatelstva, jejíž navýšení znamená i zvýšení rizika komunitního přenosu viru.

Restaurace a hotely

Tento druh zařízení by i mimo nouzový stav spadal do kompetencí hygieniků. Uzavřít na předem vymezenou dobu s odůvodněním je může z centrální úrovně i hlavní hygienik, učinit tak ve svých krajích mohou i jednotlivé hygienické stanice.

Fitness, sauny a sportoviště

O těch se v zákoně o ochraně veřejného zdraví přímo nehovoří a možnost jejich provoz zastavit tak ministerstvo ani hygiena plošně nemá. Mohou však například fungovat v už známém režimu – roušky, rozestupy a případné omezení počtu lidí na určité ploše.

Obchody a služby

Plošně mimo nouzový stav uzavřít běžný maloobchod a služby není možné. Výjimkou jsou uzávěry míst, ve kterých se infekce významně rozbujela.

Školy

Ty podléhají jak vůli hlavní hygieničky, tak krajským hygienám. Obě úrovně mohou jejich fungování omezit, případně je zcela zavřít. V praxi se proti nouzovému stavu tedy nic nezmění.

Armáda a pracovní povinnost

Výpomoc formou armády je možná i nadále, o její pomocnou ruku totiž může požádat kraj i obec. Se zapojením hasičů se vzhledem k jejich podřízenosti krajům počítá i nadále. Pracovní povinnost, v praxi nejčastěji nasazení mediků, má ve svých pravomocech hejtman v rámci stavu nebezpečí.

Nakupování pro stát

České zákony znají možnost zrychlených nákupů i mimo „nouzák“, a to skrze jednací řízení bez uveřejnění. Ani to však nefunguje lusknutím prstu, byť je o hodně rychlejší, než vypsání standardního tendru. To vše by měl na starost resort zdravotnictví.

Cestování mimo ČR

Hygiena má možnost nařizovat karanténu či test při návratu z rizikových oblastí. Možnost vycestovat mimo hranice Česka lidem zůstává i v nouzovém stavu.

Nemocnice

Nikdo už by špitálům nemohl nařídit omezovat péči, ty mají nicméně nyní dost práce s covidními pacienty. Otazníky panují nad dispečinkem lůžkové péče, který má přerozdělovat kritické případy mezi nemocnicemi.