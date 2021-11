PŘEHLEDNĚ: Kam neočkovaní od pondělí nemohou a jaká pro ně začnou platit pravidla. A jak to bude s dětmi

Znění současných opatření zůstává povětšinou stejné, od pondělí ale platí pro různé skupiny obyvatel trochu jinak.



Antigenní testy už neplatí, PCR jen výjimečně

Nejdůležitější změnou je utnutí testů coby dokladu bezinfekčnosti. Nově platí „pravidlo O-N“: uznáván bude již jen prodělaný covid či dokončené očkování. Tam, kde dosud stačilo udělat si PCR test v posledních 72 hodinách či antigenní test v posledních 24 hodinách, už bude od příštího týdne potřeba prokázat se certifikátem dokončeného očkování. Alternativou je doklad o prodělaném covidu v posledních 180 dnech.

Takto nastavená pravidla nyní platí všude: od kulturních a sportovních akcí přes návštěvy hospod, barů, kadeřnictví a dalších služeb až po absolvování prohlídek na hradech a zámcích.

Drobnou výjimkou je několik zvláštních případů. Negativní PCR test bude i nadále stačit nezletilým osobám (od 12 do 18 let) a také těm, kteří se z rozhodnutí lékaře očkování podrobit nemohou. To budou muset doložit záznamem z Informačního systému infekčních nemocí, případně lékařských potvrzením, jež nemožnost očkování výslovně dokládá. Děti do 12 let se nepotřebují prokazovat žádným dokladem bezinfekčnosti.

Použít PCR test k potvrzení bezinfekčnosti mohou ti, kteří mají „rozočkováno“, tedy jsou po první dávce, nebo jim ještě neuplynula 14denní lhůta od finální dávky.

Jedinou využitelnou metodou testů je PCR, výsledky antigenních testů už nebudou brány v potaz v žádném případě.

Testování v práci a home office

Od pondělí až do února příštího roku bude platit, že do práce můžete dorazit pouze, prokážete-li svou bezinfekčnost. Pro již očkované, případně pro ty s překonaným covidem v posledních 180 dnech, je to hračka, vstup mají automaticky povolený.

Pro ostatní bude nově nutné podstoupit alespoň jednou týdně test, na který bude zaměstnavateli přispívat stát. Možné bude využít samotestovací sady přímo na pracovišti. Tyto regule budou platit pro všechny firmy, provozovny i státní úřady a také pro živnostníky.

Neočkovaní zaměstnanci, kteří zároveň v posledních 180 dnech neprodělali covid, by na pracovišti měli pobývat odděleně, totéž platí pro stravování.

Vláda zároveň doporučila, aby zaměstnavatelé včetně státních úřadů umožnili co nejvíce lidem práci z domova.

Obchody

Při návštěvě obchodů se od pondělí nic nemění, vše zůstává ve stejných mantinelech jako doposud. Samozřejmostí je stále povinná ochrana dýchacích cest respirátorem nebo tzv. nanorouškou.

Většina pravidel platí hlavně pro samotné provozovatele, kteří musí jejich dodržování zajistit: třeba že na jednoho zákazníka musí vycházet minimálně 10 m2 plochy provozovny a lidé přítomní v provozovně by od sebe měli držet odstup alespoň 1,5 metru. Podle stejného klíče se mají držet také případné fronty. K dispozici musí být pro zákazníky dezinfekce.

Ubytování pouze z nutnosti

Při ubytování v hotelech a podobných zařízení bude nutné se opět prokázat podle pravidla O-N. Výjimkou jsou pobyty, které by nešly odložit – například pracovní cesty nebo pobyty spojené s nutnou péčí o rodinného příslušníka. V tom případě je možné se prokázat PCR testem.

Restaurace, kasina a bary jen pro očkované a uzdravené

Pokud nejste očkovaní nebo jste za poslední půlrok neprodělali covid, do provozoven služeb vás nevpustí. To platí i v případě, že vykazujete covidové příznaky. Podle současných pravidel je kontrola zákazníků na obsluze podniku, tento princip zůstává. Jen se už neprokážete testem.

Stále platí i některá provozní opatření, například omezení počtu hostů u jednoho stolu na maximálně šest lidí.

Totéž od pondělí platí například o konzumaci jídla a nápojů přímo v prostorech nákupních center. Pokud jste tedy neočkovaní nebo nejste po covidu, jídlo si musíte nechat zabalit sebou.

Pravidla pro školy

Plošné screeningové testování bude na základních a středních školách probíhat pravidelně každé pondělí. Platit by tento režim měl do konce února.

Děti a studenti, kteří screeningovým testováním prošli nebo prokázali prodělání nemoci v posledních 180 dnech či dokončené očkování, musí mít respirátor nasazený pouze ve společných prostorách školy, tedy mimo výuku ve třídách.

Děti a studenti, kteří se screeningových testů nezúčastní a zároveň nejsou očkovaní, covid v posledních 180 dnech neprodělali nebo nejsou negativně testovaní PCR testem v posledních 72 hodinách, mají povinnost nosit v prostorách školy respirátor po celou dobu, tedy včetně výuky.

Covid na sjezdovkách

Nově se mimořádná opatření zaměřila výslovně na lyžaře, jejichž oblíbená sezóna bude brzy startovat. I v jejich případě jsou nyní podmínky tvrdší, platí pro ně výše popsané pravidlo O-N. Provozovatelé lyžařských areálů mají od pondělí povinnost kontrolovat při prodeji skipasů, že zákazník zmíněné pravidlo splňuje. Alespoň namátkově má kontrola pravidla O-N probíhat například i v lanovkách a na vlecích.

Hromadné akce pro děti

Vzdělávací aktivity dětí, typicky kroužky či školní zájezdy, doznají jen drobných změn. Týkají se všech pořádaných akcí pro nezletilé. Stále platí, že organizátor si musí vést jmennou evidenci účastníků i s jejich kontaktními údaji. Informace musí uchovat alespoň 30 dní od pořádání akce.

Zatímco ještě během víkendu je možné uspořádat akci do dvou tisíc účastníků alespoň venku, od pondělí platí plošně limit 1000 lidí pro venkovní i vnitřní aktivity.

Ostatní hromadné akce

Pro shromáždění od demonstrací pro oslavy a festivaly platí limit 1000 účastníků, přičemž při účasti nad 20 osob je nutné splnit podmínku O-N. Například akce pěveckých sborů je možné pořádat pouze s limitem do 50 účastníků, kteří mezi sebou dodrží rozestup alespoň 1,5 metru.

Kam mohu jako divák

Ať už chcete do cirkusu, na fotbalový zápas, koncert nebo třeba kongres, vztahuje se na vás opět pravidlo O-N. Nedisponujete-li dokladem o prodělaném očkování či covidu, organizátor vás na akci vůbec nevpustí. Podobně jako jinde mají výjimku děti do 12 let, pro které zatím nejsou covidové vakcíny k dispozici.

Hromadná doprava

Při cestování hromadnou dopravou zůstávají pravidla totožná s těmi současnými. Cestovat mohou všichni bez výjimky, během přepravy si musí krýt dýchací cesty respirátorem či nanorouškou.

Sportování individuálně a organizovaně

Pro provoz fitness center, bazénů a podobných zařízení od pondělí platí zákaz vstupu lidí, kteří nesplňují pravidlo O-N. Podobně jako jinde platí i tady při skupinových aktivitách rozestupy 1,5 metru.

Pokud jde o aktivity sportovních klubů, ty mají stále za úkol evidovat v seznamech účastníky jednotlivých tréninků či zápasů. Opět platí 30denní lhůta na uchování těchto informací pro potřeby případného epidemiologického šetření.

Pohřby a svatby

Počet účastníků zůstává omezený na maximální limit jednoho tisíce osob s dodržením pravidla O-N. Nezletilí se mohou prokázat i testy. Tato pravidla neplatí pouze pro pohřby a svatby, kterých se neúčastní více než 20 osob.