PŘEHLEDNĚ: Může se sportovat či na procházku do přírody? Průvodce houštím vládních restrikcí

Praha Restrikcí kvůli boji s koronavirem je čím dál víc, vláda je přihazuje jako sázky v pokeru po dvou třech dnech, když se ukáže, že počty nakažených se pořád drží vysoko. Češi se přestávají orientovat v tom, co se smí a co ne. Aby se aspoň ti, co chtějí, mohli řídit protiepidemickými výnosy, přinášejí Lidovky.cz bodový soupis aktuálních restrikcí a nařízení. Nový balík omezení spouští svou účinnost od půlnoci na středu, končí 3. listopadu. Prodloužení není vyloučené, spíše naopak.

1. pohyb venku od 5.00 do 20.59 (do přírody se chodit může)



Na denním omezení volného pohybu nejnovější set vládních opatření nic nezměnil. Rozšířila se fáma, že z výjimek pro opuštění domova zmizely procházky v parku nebo cesty do přírody. Není to pravda, pořád jsou dovolené a nadto doporučené. Nadýchání se čerstvého vzduchu v lese, kde na dohled není ani noha, ničemu nevadí: vadí nadýchat se kapének na přecpané ulici.

Stále platí, že lidé mají zůstat doma s výjimkami nezbytných a neodkladných cest. To je do práce, k lékaři, na nákup, na úřad, jestliže se něco musí vyřídit, za rodinou, pokud potřebuje s něčím pomoci. Přinést babičce nákup nebo ji doprovodit k doktorovi je v souladu s restrikcemi, dát si u ní štrúdl ale už ne. Opuštění domácího stanoviště kvůli pomoci potřebným mají dovoleno nejen příbuzní, ale i sousedé nebo dobrovolníci. Nikde venku, ve dne ani v noci, se nesmí pít alkohol.

2. pohyb venku v noci, od 21.00 do 4.59

Od deváté večer je úderem půlnoci na středu 28. října zapovězeno opouštět domov. I toto opatření má výjimky. Lidé se mohou přesunout do zaměstnání a z něj, ať už je to jakákoli práce, včetně byznysu nebo přesunu ústavních činitelů. Ti, kdo pracují v ulicích, se taky nemusí bát pokuty: strážníci, hasiči, policisté, záchranáři, řidiči veřejné dopravy a infrastrukturních odvětví - třeba spadlé dráty vedení může zásahová jednotka vyrazit opravit i v noci. V pohybu se může udržet rovněž zásobování a rozvážková služba. Myslí se taky na výjimečné situace, třeba když člověk zjistí, že mu na chatě bouchly trubky s vodou, nemusí čekat do pěti do rána, aby to jel řešit.

Pardon se vztahuje i na pejskaře, venčení je dovoleno, ale s výhradou, že se musí odehrát v okruhu pěti set metrů od místa bydliště.

3. práce z domova

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvedl po jednání vlády, že práce z domova se soukromým i státním firmám nařizuje, pokud to s ohledem na povahu jejich výkonu jde. Dosud to bylo jen doporučení, ale řada podniků na něj nedbala a pracovní kolektivy se dostaly na první příčku v žebříčku míst, kde si lidé covid uhnali. Teď už to stojí napevno: „Vláda nařizuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.“ Složitější to bude s vymahatelností, klíčovou roli tu pořád sehraje dobrá vůle firem a podniků. Kdo nemůže převést lidi za prací domů, má zvážit placené volno a osekat agendu na nezbytné minimum: to ale není povinné, jen doporučené.

4. roušky

Povinnost zahalit si dýchadla zůstává stejná včetně výjimek. Obecně platí nasazená rouška ve všech budovách, co nejsou domov, na všech veřejných prostranstvích v zastavěných částí obcí, v dopravních prostředcích včetně aut, jestliže se v posádce vyskytuje host, co bydlí jinde. Na ulici nemusí rouška být v případě, že lze dodržet dvoumetrový odstup od ostatních a při sportu. Kdo jde běhat nebo se projet na kole, protáhnout se na prolézačky, smí si ústa s nosem nechat nezakrytá, aby si neuhnal mdloby. U sportu platí limit na maximum osob, co se smí potkat, jako všude jinde venku – nejvýše dva lidi, pokud nejde o členy domácnosti nebo jednoho pracovního kolektivu.

5. obchody

V rozsahu obchod co do sortimentu zůstává pořád zavřená asi polovina, novinkou je, že i ty otevřené musejí s prodejem skončit v osm hodin večer, začít se dá zase v pět hodin ráno. Neděli se na čas vrací její původní podstata, že se o tomto dni nedělá – nedělní prodej se zakazuje s několika omilostněními, pro čerpací stanice, lékárny, prodejny ve zdravotnických zařízeních a na nádražích a letišti, aby si mohli čekající v nemocnici nebo u perónu koupit svačinu.

Výjimku z obecného zákazu provozu mají potraviny, lékárny, drogérie, optiky, domácí potřeby (vláda upřesnila, že tím se nemyslí nábytek a koberce), servisy a opravny elektroniky, spotřebičů a domácích potřeb, pohřební služby, servisy a opravny aut včetně myček a čerpacích stanic, otevřeno mohou přes den mít také trafiky, zámečnictví, potřeby pro zvířata, galanterie, prádelny a čistírny, prodejny zahrádkářských potřeba a osiva (ne hobby markety), sběrné dvory a květinářství. Na posledním místě přibyla podmínka, že uvnitř nesmí dlít více než dva zákazníci najednou.

Na zodpovědnosti všech obchodníků, co zůstávají v provozu, je, aby zajistili, že se lidé nebudou těsnat, ale udrží si od sebe dva metry, a to včetně front. Všude musí být vypnuté bezdrátové připojení k internetu, aby to nikoho nelákalo k prodlevám. Do obchodů, stejně jako na ulici, může maximálně dvoučlenná výprava, obyvatel jedné domácnosti se to netýká. Ve velkých nákupních centrech smí být otevřeny jen ty prodejny, co mají obecnou výjimku, a místa určená k odpočinku nebo náchylná na srocování (lavičky, schody, garáže, dětské koutky) vláda nařizuje zaopatřit tak, aby se tam srocování nedělo.

6. trhy a pojízdné prodejny

Farmářské trhy si uhnaly zpřísnění, protože uplynulé dny ukázaly, že mají vysoký potenciál na založení covidích klastrů. Dopadl na ně obecný zákaz, ale taky se v něm vyskytují pardony. Do obcí, kde jinak není kde pořídit potraviny nebo drogistické zboží, smí pořád jezdit obchody na kolečkách. Podomní prodej je ale zapovězený, ať už by nabízel cokoli.

Trhy a tržnice nemizí docela, zboží mají dovoleno nabízet čeští farmáři, pokud je to ovoce a zelenina, i výrobky z nich, mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, vejce, pečivo a cukroví, med a pochoutky z něj. Jak ale něco z toho není vyrobené nebo vypěstované v České republice, na venkovní pulty to nesmí. Stánky, stolky či pojízdné prodejny na trhu musejí být postavené aspoň čtyři metry od sebe, na ploše nesmí být najednou víc než 20 lidí na každých 400 metrů čtverečních. Jíst ani pít na místě není dovoleno, protože ústenky přitom letí na bradu či do kapsy; zakoupené věci se musejí spořádat až v soukromí.

7. restaurace, hospody

Stravovací provozy zůstávají zavřené, mohou mít v provozu toliko výdejní okénko od pěti ráno do osmi večer. Dovnitř hosté nesmějí, wifi musí být vypnutá. Restaurace či bistra jsou vyňaté z povinného nedělního klidu – vařit a prodávat s sebou mohou všechny dny v týdnu. Kdo si chce sníst nebo vypít, co si pořídil hned venku, může, ale musí si kontrolovat dvoumetrový okruh kolem sebe, aby se tam nevyskytoval nikdo jiný.

8. hotely, chaty

Na vlastní chatu se může odjet, to je stále mezi výjimkami, případně na chatu, kterou si člověk pronajme, ale bude tam docela sám se svými blízkými, co s nimi normálně bydlí, a maximálně jedním hostem navíc.

Jinak se pro rekreační účely není kde ubytovat, hotely, penziony či kempy nemohou brát hosty, nepřijeli-li kvůli pracovní povinnosti či byznysové schůzce. Takové mohou i nakrmit v jídelně (mezi stoly a lidmi je aspoň půl druhého metru, u stolu nejvýše čtyři jedlíci), ale nikoho z ulice už ne.

9. hřbitovy

Místa posledního odpočinku jsou vyjmuty z obecného zákazu vycházení, zajít vzpomenout na drahé zesnulé, omést listí a přinést věnec lze. Bude to tak i na Dušičky, správci hřbitovů jen prosili, aby si to nenechali všichni na dušičkové pondělí a rozložili si cesty do celého nadcházejícího víkendu. Jinak platí to, co všude – rouška na obličeji, dva metry od ostatních, dezinfikovat ruce.

10. kultura, volný čas

S výjimkou knihoven je všechno na nucené odstávce. Nejde si osvěžit ducha v kině, divadle, muzeu, zoologické zahradě, planetáriu či galerii, nelze si osvěžit tělo ve vnitřních posilovnách, tělocvičnách, bazénech, wellness centrech, na kurtech či hřištích. Smůlu mají fanoušci hazardu: herny, kasina a sázkové kanceláře teď nenavštíví.

11. školy

Všechny stupně jsou převedené na domácí výuku, nesmí probíhat ani kroužky. Podle původních záměrů se měly děti z prvního stupně základek se začátkem listopadu vrátit do lavic, ale podle všeho se to nestane. Čísla nákazy se nedaří srazit na únosnou mez, vláda požádá sněmovnu o další měsíc nouzového stavu, o tom se má rozhodnout v pátek, a slib, že se nejmenší žáci vrátí, se jeví jako nesplnitelný. Připustil to ministr zdravotnictví i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), který na sociálních sítích naznačil, že školáci pobudou doma nejspíš ještě několik týdnů. Je možné, že do prezenčního módu přejdou alespoň prvňáci a druháci, ale rozhodnuto není.

12. svatby, pohřby, mše

Na svatbu a pohřeb se smí, maximální počet účastníků je deset. Kromě samotného sňatečného obřadu, což platí pro snoubence, a focení po něm, což platí i pro hosty, musejí mít všichni roušky. Mše a náboženské obřady ale výjimku ze zákazu vycházet z domu neobdržely, některé farnosti je dělají alespoň v distančním módu přes internetové vysílání.