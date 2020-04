PŘEHLEDNĚ: Návrat k normálu. Co nás čeká a jakými pravidly se máme řídit

PRAHA V pondělí mohou otevřít provozovatelé, jejichž prodejny nepřesahují velikost 2500 metrů čtverečních, nejsou v nákupních centrech nebo mají vchod zvenku. Po téměř měsíci a půl tak mohou zákazníci vyrazit na nákup oblečení nebo třeba knih. Zároveň se otevřou posilovny, autoškoly nebo zoologické zahrady. Pro zákazníky ale platí zcela nové podmínky a opatření.

1. Bude možné si v obchodě vyzkoušet oblečení?

Zkušební kabinky zůstanou v prodejnách oděvů zavřené a lidé si vybrané oblečení nebudou smět zkoušet. Pokud zákazník vrátí zboží v rámci reklamace, musí ho prodejce nechat tři dny v „karanténě“ bez použití. To znamená, že ho uloží například do kontejneru s nápisem „karanténa“ a uvedenou dobu se zbožím nebude manipulovat a vracet ho do prodeje. Provozovatelé by zároveň měli omezit odpočinkové zóny, kde by se mohli zákazníci zdržovat. Boty lze zkoušet s ponožkou a po dezinfikování rukou.

2. Osprchujeme se po cvičení v posilovně?

Neosprchujeme, protože šatny a sprchy budou uzavřené ve všech posilovnách a fitness centrech. Provozovatel je navíc povinen omezit provoz tak, aby byl mezi jednotlivými klienty rozestup alespoň dva metry a na každých deseti metrech čtverečních byl pouze jeden zákazník. Během cvičení si navíc musí všichni příchozí chránit dýchací cesty.

3. Zacvičíme si s instruktorem ve skupině?

Ano, ale za zcela nových podmínek. Provozovatel musí označit cvičební místa, aby zachoval doporučenou vzdálenost mezi cvičícími, tedy dva metry. Lekce se může uskutečnit maximálně pro osm osob a jednoho trenéra. Zároveň musí provozovatel upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání prostor a dezinfekce.

4. Můžeme si prolistovat vybranou knihu před zaplacením?

V knihkupectvích a knihovnách se zákazníci nesmějí dotýkat zboží. Vybranou knihu si tak před nákupem neprohlédnou. S knihami mohou manipulovat pouze zaměstnanci, a to výhradně v ochranných rukavicích. V případě vrácení knih v rámci reklamace platí stejná pravidla jako u oblečení. Zaměstnanci musí zboží nechat tři dny v „karanténě“ bez použití. Vedení knihoven navíc musí zajistit dezinfekční prostředek u vstupu do budovy. Každý zákazník je povinen ho použít.

Národní knihovna už ale informovala o tom, že v pondělí neotevře. „Není reálné připravit provoz s ohledem na dodržování hygienických opatření za jeden pracovní den,“ řekla mluvčí Irena Maňáková. Společnost Albatros Media uvedla, že v pondělí zřejmě otevře 65 procent knihkupců.

5. Budeme muset nosit roušku při praktické výuce v autoškole?

Praktická výuka v autoškole může probíhat pouze za přítomnosti žáka a učitele, oba si po celou dobu musí chránit dýchací cesty rouškou nebo šátkem. Po skončení jízd žák na žádost učitele nebo učitel provedou dezinfekci předmětů, kterých se žák nejvíce dotýkal.

6. Za jakých podmínek se v autoškole uskuteční teoretická příprava?

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby probíhala teoretická příprava pouze v rámci individuálního kurzu v počtu maximálně pěti osob. Při této teoretické výuce je třeba zajistit dostatečně větratelné prostory, kde budou mít všichni mezi sebou rozestupy minimálně dva metry. Před vstupem do vyučovací místnosti by měl provozovatel autoškoly zajistit možnost dezinfekce rukou. Všichni přítomní by měli výuku absolvovat s ochranou dýchacích cest.

7. Bude otevřená celá zoologická zahrada?

Nebude, vnitřní pavilony a expozice budou uzavřeny do doby, než bude možné otevřít hrady, zámky a jiná kulturní zařízení. Speciální opatření platí také v případě vstupenek. Návštěvníci zoologických a botanických zahrad si budou moci vstupenky zakoupit pouze online, aby se zamezilo shlukování lidí. Bez vstupenky zakoupené přes internet tak nemá smysl zahradu navštěvovat. Počet návštěvníků nesmí přesáhnout 150 lidí na jeden hektar. V zoo je povinné nosit ochranu dýchacích cest s výjimkou dětí do dvou let a osob s těžší poruchou autistického spektra.

8. Koupíme si v zoologických zahradách občerstvení?

Jeho prodej bude možný v automatech, jen ve výjimečných případech přes výdejní okénko.

9. Které obchody a služby otevřou v další vlně 11. května?

Otevřít mají všechny provozovny v nákupních centrech, obchody nad 2500 metrů, které jsou mimo tato centra, restaurace, hospody, bufety, kavárny či vinotéky s prodejem na zahrádkách či přes výdejní okénko. Otevřou i pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby. V tento den bude zároveň možné opět vyrazit ke kadeřníkovi nebo holiči. Pravidla pro provoz salonů jsou však zatím nejasná.

Ani samotné kadeřnice si nejsou jisté, za jakých podmínek budou moci přijímat zákazníky. „Pro nás jsou problém roušky, protože je můžeme zákazníkům při stříhání a barvení zničit. Asi to budeme řešit jednorázovou rouškou, kterou jim vždy zajistíme. Zároveň budeme v salonu maximálně ve čtyřech, tedy dvě kadeřnice a dva zákazníci. Bude to náročnější, ale už se moc těším na lidi,“ řekla pro Lidovky.cz Markéta Kratinová ze salónu M&M v Uherském Hradišti.