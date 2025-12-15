PŘEHLEDNĚ: Toto jsou Babišovi ministři. Kdo je kdo v nové vládě

Jiří Vachtl
  12:30
Nový kabinet je na světě. Prezident Pavel jmenoval novou vládu Andreje Babiše. ANO se opírá o pět exministrů, SPD nominovala tři odborníky bez stranické příslušnosti a Motoristé mají prozatím tři ministry. Přinášíme přehled, kdo je kdo.
Část 1/15

premiér Andrej Babiš (ANO)

Andrej Babiš odpovídá na otázky novinářů po setkáni s prezidentem Petrem...

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. Před revolucí pracoval pro podnik zahraniční obchodu Petrimex a pět let působil v Maroku. Byl evidován ve svazcích StB, Babiš ale jakoukoliv vědomou spolupráci odmítá a na Slovensku se kvůli tomu léta soudil.

Po rozpadu Československa založil Agrofert, který se vypracoval v největší agrochemický holding v zemi. Podle letošního žebříčku Forbes je Babiš na osmém místě seznamu nejbohatších lidí v Česku.

V roce 2011 založil hnutí ANO. V roce 2013 se stal ministrem financí v Sobotkově vládě a po volebním vítězství v roce 2017 i poprvé premiérem. Po volbách v roce 2021 se ANO ocitlo v opozici a Babiš také neúspěšně kandidoval na prezidenta, kdy ve druhém kole prohrál s Petrem Pavlem. Letos ale slavil comeback, jeho hnutí ovládlo sněmovní volby se ziskem 34,5 procenta a Babiš dojednal vládu s SPD a Motoristy.



Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.