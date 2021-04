PŘEHLEDNĚ: Školy budou testovat v pondělí a čtvrtek. Na koho se návrat do lavic vztahuje?

PRAHA Pro poslední ročník předškoláků a žáky prvního stupně základních škol to bude tak trochu jiné pondělí. Po dlouhé odmlce se opět vrátí do škol. Návrat ale bude probíhat za přísných podmínek, jako je testování nebo ochrana úst. Lidovky.cz připravily nejčastější otázky a odpovědi na ně.

1. Kdy se školy opět otevřou?

Brzy, už 12. dubna, jak schválila včera vláda. Není však zatím jisté, zda se školy otevřou ve všech okresech. Školáci nejspíš budou mít smůlu ve Zlínském kraji, kde je epidemie nyní na vrcholu nebo těsně za ním. Dnes bude jasné, zda přibudou i další okresy. Rozhodnout by mělo reprodukční číslo. Pokud bude nad hodnotou jedna, otevření dané školy se o týden posune.

2. Kdo začne chodit do školy?

Jako první se do lavic vrátí žáci z prvního stupně a také předškoláci, kteří by měli příští rok nastoupit na základní školu. Ti budou maximálně v patnáctičlenných skupinách. Děti z druhého stupně by se měly i nadále učit na dálku. S datem 19. dubna se nyní operuje jako se dnem, kdy by se mohla obnovit i praktická výuka na středních školách a v posledních ročnících VŠ.

3. Proč se návrat netýká mladších předškoláků?

Ministerstvo školství to vysvětluje tak, že přednost dostal návrat celého prvního stupně základních škol. „Protože potřebujeme vrátit do škol i děti ve třetí až páté třídě a zároveň zabránit růstu pandemie, musíme v první fázi upřednostnit jen děti s povinností předškolního vzdělávání před nástupem na základní školu,“ uvádí ministerstvo. Pokud by se epidemie v Česku vyvíjela správně, pak se do mateřských škol vrátí i ostatní děti. A to ve třetí fázi.

4. Za jakých podmínek se děti do škol vrátí?

Na prvním stupni bude probíhat takzvaná rotační výuka. To znamená, že třídy se budou střídat po týdnech. Část bude docházet do školy, část se bude učit z domova a naopak. V každém týdnu by tak v budově měla být přítomná zhruba polovina žáků prvního stupně. Druhou podmínkou je, že žáci budou dvakrát týdně testováni antigenními testy. Ve škole budou také povinné roušky, netýká se to jen dětí z mateřinek.

5. Proč právě rotační výuka?

Rotační výuka podle ministerstva školství sníží riziko šíření covidu až o osmdesát procent. Ministerstvo si od toho slibuje rychlejší návrat i dalších dětí do lavic, především pak druhého stupně základních škol.

6. Co bude následovat po pozitivním testu?

Rozdíl je mezi tím, zda se to týká testování v pondělí, nebo ve čtvrtek. Jestliže vyjde pozitivní test na začátku týdne, dítě se výuky nezúčastní a bude posláno na ověřovací test. Ostatní žáci budou moci zůstat ve škole, protože uplyne dlouhá doba od posledního setkání. Pokud dítěti vyjde pozitivní test ve čtvrtek, bude muset také na ověřovací test a ostatní žáci budou izolováni. Aby byly výsledky testování spolehlivé, ministerstvo nepřistoupilo na variantu domácího testování. Důvody to má dva. První, že test nebude proveden správně. Druhý, že by rodiče mohli poslat žáka do školy i přes pozitivní test.

7. Kdy se bude testovat?

Jak už bylo řečeno, vždy v pondělí a ve čtvrtek, a to před zahájením výuky. Případná nákaza by se tak měla odhalit co nejdříve. Antigenní testovací soupravy bude distribuovat do škol přímo stát. Testy by měly být neinvazivní, to znamená, že odběr bude z přední části nosu. Žáci si je budu provádět sami pod dohledem některého ze zaměstnanců. Školy budou moci namísto antigenních testů dvakrát týdně zvolit PCR test jednou týdně, ovšem na vlastní náklady.

8. Kde budou děti, které rodiče odmítnou nechat testovat?

Test je podmínkou, aby dítě mohlo být ve škole. Pokud ho odmítnou jeho rodiče nebo samotný žák, bude muset zůstat doma a pokračovat v distanční výuce.

9. Co ochrana učitelů?

Povinné pro ně budou respirátory FFP2. Bude jim také doporučeno, aby se pedagogové navzájem nestýkali, například v kabinetech. Počítá se i s ochranou, kterou učitelům poskytne očkování.

10. Jaké další fáze návratu do škol mají následovat?

Celkem jsou fáze tři. První je popsaná výše. Ve druhé fázi by měl přibýt také druhý stupeň základních škol. Střední a vyšší odborné školy a konzervatoře budou moci navštěvovat praktickou výuku. Stejně tak studenti všech ročníků vysokých škol. Ve třetí fázi by se poté měly vrátit i ostatní děti navštěvující mateřské školy.