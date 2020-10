PŘEHLEDNĚ: Většina toho, co se dá dělat mimo domov či práci, bude na 14 dnů zapovězená. Co nově platí?

Praha Česká republika stále prohrává boj s covidem, takže na ni vláda položí na dva týdny pokličku. Zůstane průduch, k úplnému uzavření ve stylu jarní první vlny se ministerský sbor zatím neuchýlil, ale aktivit, které si dají čtrnáctidenní nevyžádanou pauzu, je přehršel. Lidovky.cz proto sestavily přehled oblastí života, kam se nová nařízení promítnou.

Školy na všech úrovních

V rámci povinné školní docházky a mateřinek zůstává situace neměnná, děti normálně chodí do kolektivu, nižší stupeň základních škol, víceletých gymnázií budou mít jen nadále utrum s hudební výchovou.

Střední a vysoké školy se ale od pondělí v celé zemi přepínají do režimu dálkové výuky. Na vysokých školách jsou ze zákazu vyjmuté jen praxe zdravotnických oborů, na středních školách praktické hodiny obecně. Už neplatí rozdělení podle semaforu, pro celou republiku se pravidla sjednocují, protože už jsou beztak všechny kraje oranžové nebo červené.

Druhý stupeň základních škol začne fungovat v turnusech tak, aby polovina celých tříd, co jich na škole je, byla vždycky týden doma, a ta druhá půlka ve školních lavicích; po sedmi dnech se prohodí.

Střediska volného času a školní kluby budou úplně mimo provoz, družiny nikoli, ty budou fungovat normálně, stejně jako mateřské školy. Základní umělecké a jazykové školy mohou provozovat výuku jenom v nastavení jeden učitel na jednoho žáka, jinak ne. Na dva týdny zmizí všechny zájmové kroužky nebo organizované aktivity pro děti od 6 do 18 let.

Vláda zároveň schválila změnu ošetřovaného tak, aby se vyplácelo po celou dobu distančního vzdělávání nebo karantény, nyní je zákonná doba kratší, než co je v reálu potřeba.

Podzimní prázdniny budou týden, ke dvěma už daným dnům a státnímu svátku přihodil ministr školství Robert Plaga (za ANO) ještě dva dny z titulu své funkce a děti budou mít volno od 26. října do 1. listopadu. Mají to pojmout jako dny boje proti covidu a chodit jen na procházky s rodinou.

Restaurace, bary, kluby

Už od pátečního rána se všem stravovacím a občerstvovacím provozovnám opět zkracuje doba, po níž smějí mít otevřeno, poslední hosté musí odejít v osm hodin večer, dosud platila dvaadvacátá hodina.

U jednoho stolu si smí sednout nejvýše čtyři osoby a platí pravidlo, že kdo je zrovna usazen na svém místě, nekouše či nepolyká, tak musí mít nasazenou roušku, na ústech i na nose. Týká se to hostů i personálu.

Nově bude ve všech takových provozovnách také povinná absence produkce živé hudby a tance, a to v jakoukoliv hodinu.

Pro ubytovací služby se nic nemění, pořád musí držet přísná hygienická opatření s úklidem, praním, dezinfekcí a rouškami, ale nic dalšího se u nich neomezuje; mají vesměs tak málo zaplněné pokoje, že toho není zapotřebí.

Kultura a volný čas

Na umělce a podobné profese dopadne na čtrnáct dnů úplná uzávěra, to nastane od pondělí. Divadla i kina nesmějí uvádět nic, teď byla na černém listě jen živá představení, kde převažuje zpěv - opera či koncerty.

Obecně se i na kulturní projevy vztahuje pravidlo, že vevnitř se smí sejít nanejvýš deset orouškovaných lidí najednou, venku dvacet, a taky orouškovaných, a to za předpokladu, že se nedá nebo nechce udržet aspoň dvoumetrový rozestup. Od pondělí budou zakázány návštěvy muzeí, galerií, výstav, hradů a zámků a podobných historických a kulturních objektů. Zavřené do neděle 25. října budou muset být také hvězdárny a planetária. V přehledu nových omezení to upřesnil ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Také zoologické zahrady budou dva týdny zavřené, a to už od pátku; podle Prymuly se tam během víkendů kumulovala masa lidí a sešlosti jsou přesně to, čemu mají opatření zamezit.



Zavřeno musí mít úderem pátku také herny a kasina, nesmí se pořádat poutě, konference a veletrhy.

„Budou zrušeny všechny kulturní, sportovní a společenské akce, bohoslužby, taneční či spolkové akce, a to jak amatérské, tak profesionální, pokud se na nich sejde více než deset osob uvnitř či dvacet osob venku, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti,“ shrnuje lapidárně vláda v tiskové zprávě. Početní strop nadále neplatí pro zaměstnance a obecní či podobné schůze. Všem ale Prymula vřele doporučil, aby v co nejvyšší míře, kde to jde, využili home office nebo dálkové schůzování přes internet.

U svateb, pohřbů a následných hostin je limit třiceti lidí, a to od 19. října na dva týdny. Roušky jsou povinné kromě samotného obřadu, aby na sebe snoubenci viděli a mohli se jako novomanželé políbit, a pak při focení.

Sahá se nově i na shromažďovací právo, tedy různé demonstrace nebo happeningy: mez je stanovena na 500 lidí, rozsekaných do dvacetičlenných oddílů, co mezi sebou mají aspoň dva metry a roušky na obou výpustích horních cest dýchacích.

Sport

Od pondělí jsou zrušené veškeré sportovní aktivity profesionální i volnočasové, pokud se odehrávají uvnitř, protože interiérové haly či tělocvičny budou zavřené. Stejně tak posilovny, sauny, bazény, koupaliště nebo wellness centra.

Venkovní areály zůstanou v provozu, trénovat nebo cvičit na nich mohou maximálně dvacetihlavé skupiny, pakliže zvládnout být dost daleko od sebe, smí jich být víc najednou.

„V tuzemských podmínkách budou veškeré soutěže přerušeny, ať organizované nebo neorganizované, ale kdyby tu bylo utkání třeba Evropské ligy, udělíme výjimku, totéž jiné významné mezinárodní soutěže, ale bez diváků,“ sdělil Prymula. Nevýhodou českých týmů v takovém aranžmá ovšem bude, že nemohou optimálně trénovat, což je znevýhodní.

Obchodní centra

Ve snaze, aby se školáci vyhnaní z budov neshlukovali v mnohačetných hroznech jinde, se zpřísní režim ve velkých obchodních centrech. Jídelní kouty nebo patra zůstanou otevřené, ale u každého stolu smí od pátku usednout nejvýše dva jedinci. A nejen usednout, i vstup do obchodních center a dalších provozoven je umožněný maximálně ve dvoučlenných partách. To znamená, že tři kamarádky společně výběr nových šatů neuskuteční.

Obchodní domy mají také nařízeno, aby vypnuly wifi připojení, respektive jej znemožnili využívat návštěvníkům, což Prymula už dříve zmiňoval jako instanci poslední kapky, kterou přilije, pokud bude potřebovat oddálit mládež od nákupních domů.

Nemocnice

S drobnými omluvenkami bude od pondělí platit zákaz návštěv v nemocnicích, domovech seniorů a sociálních zařízeních pobytového typu. Má se tak zamezit zavlečení nákazy mezi rizikové skupiny. Děje se to, pročež se začnou dělat testy na protilátky všem nově přijímaným pacientům nebo klientům. Výjimku dostanou otcové, aby mohli být u porodu, a příbuzní hospitalizovaných dětí.