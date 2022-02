1. Mám pozitivní antigenní test:

a) z práce

V zaměstnání si testy provádí člověk sám, buď přímo na místě, nebo doma, a výsledek nahrává do elektronického systému nebo předkládá jinak – dle zvyklosti zaměstnavatele. V každém případě jde o samotest, který když vyjde pozitivní, zakládá na podezření z infekce, nikoli jistotu. To značí automatický přesun do pětidenní karantény. Den, kdy člověku vyšel pozitivní výsledek, se bere jako den nula.