„A víceméně jsem opakovaně ho přesvědčil, aby už ten spor s prezidentem nějak ustál, aby se na to vykašlal. No ale přišla zase ta ústavní žaloba, no takže zase oheň na střeše. No a musíme přežít tu Ankaru, no tak snad budeme mít v mediálním prostoru více informací o naší práci, ne o tom, že se s někým dohadujeme de facto o ničem,“ prohlásil Babiš.
Premiér Andrej Babiš bude tento týden v čele české delegace na summitu NATO v turecké Ankaře, jehož se za vládu zúčastní i Macinka a ministr obrany za SPD Jaromír Zůna.
I když si to vláda nepřála, summitu se zúčastní i prezident Petr Pavel, protože tak rozhodl svým předběžným nařízením Ústavní soud. „Je to fakt o ničem, je to směšné, nechápu to, ale dobře. Tak novináři budou mít zase žně, budou zase psát, kdo vyhrál, kdo prohrál,“ řekl Babiš ve videu na Instagramu.
Dostal i otázku, zda jede do Ankary schválit půjčku Ukrajině. „Je to nesmysl, neuděláme to,“ prohlásil. Připomněl, že na jednání Evropské rady odmítl garantovat 90 miliard eur pro Ukrajinu.
„Teď v rámci NATO navrhuje Německo 70 miliard euro ročně pro Ukrajinu, další peníze, ale Česká republika se na tom nebude podílet, protože my samozřejmě potřebujeme peníze i pro naši armádu, abychom se konečně poprvé příští rok dostali na dvě procenta HDP, jak to máme v zákoně a jak jsme se zavázali. Takže žádná půjčka pro Ukrajinu nebudeme mít naši podporu. Ostatní velké státy to asi zaplatí, to je jejich problém, ale my české peníze na to dávat nebudeme,“ řekl Babiš.
Hovořil o tom i minulý týden při interpelacích ve Sněmovně. „Já v Ankaře vystoupím a Česká republika, ano, podporuje Ukrajinu, ale nebude platit ty peníze, které se tam navrhují, těch 70 miliard euro, které navrhlo Německo každoročně,“ uvedl premiér, když odpovídal na otázku předsedy opoziční ODS Martina Kupky.