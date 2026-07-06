Babiš nevyhodí Macinku. Pracuje se mi s ním dobře, ale nemluvím jako on, říká

  15:57
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a...

Premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (SPD) na zasedání vlády, která se bude mimo jiné zabývat rolí prezidenta Petra Pavla v české delegaci na summitu NATO v Ankaře. (29. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Porada k ekonomické a vědecké diplomacii, jejíž součástí byla i konference,...
Schůze vlády. Na snímku Andrej Babiš a Petr Macinka. (25. května 2026)
Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...
Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...
5 fotografií
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že se mu dobře spolupracuje s šéfem Motoristů sobě a ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Uvedl to na Instagramu, když odpovídal na otázky od lidí, kteří ho sledují, a jedna byla: Kdy vyhodíte Macinku? „Nevyhodím. Je to náš koaliční partner. Mně se s ním dobře spolupracuje, samozřejmě já se tak nechovám jak on, ani tak nemluvím,“ řekl Babiš.

„A víceméně jsem opakovaně ho přesvědčil, aby už ten spor s prezidentem nějak ustál, aby se na to vykašlal. No ale přišla zase ta ústavní žaloba, no takže zase oheň na střeše. No a musíme přežít tu Ankaru, no tak snad budeme mít v mediálním prostoru více informací o naší práci, ne o tom, že se s někým dohadujeme de facto o ničem,“ prohlásil Babiš.

Premiér Andrej Babiš bude tento týden v čele české delegace na summitu NATO v turecké Ankaře, jehož se za vládu zúčastní i Macinka a ministr obrany za SPD Jaromír Zůna.

I když si to vláda nepřála, summitu se zúčastní i prezident Petr Pavel, protože tak rozhodl svým předběžným nařízením Ústavní soud. „Je to fakt o ničem, je to směšné, nechápu to, ale dobře. Tak novináři budou mít zase žně, budou zase psát, kdo vyhrál, kdo prohrál,“ řekl Babiš ve videu na Instagramu.

Dostal i otázku, zda jede do Ankary schválit půjčku Ukrajině. „Je to nesmysl, neuděláme to,“ prohlásil. Připomněl, že na jednání Evropské rady odmítl garantovat 90 miliard eur pro Ukrajinu.

„Teď v rámci NATO navrhuje Německo 70 miliard euro ročně pro Ukrajinu, další peníze, ale Česká republika se na tom nebude podílet, protože my samozřejmě potřebujeme peníze i pro naši armádu, abychom se konečně poprvé příští rok dostali na dvě procenta HDP, jak to máme v zákoně a jak jsme se zavázali. Takže žádná půjčka pro Ukrajinu nebudeme mít naši podporu. Ostatní velké státy to asi zaplatí, to je jejich problém, ale my české peníze na to dávat nebudeme,“ řekl Babiš.

Hovořil o tom i minulý týden při interpelacích ve Sněmovně. „Já v Ankaře vystoupím a Česká republika, ano, podporuje Ukrajinu, ale nebude platit ty peníze, které se tam navrhují, těch 70 miliard euro, které navrhlo Německo každoročně,“ uvedl premiér, když odpovídal na otázku předsedy opoziční ODS Martina Kupky.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Bouzková ve Wimbledonu končí, nastoupí ještě Nosková. Lehečka vyzve Zvereva

Marie Bouzková podává v osmifinále Wimbledonu.

Basket ONLINE: První fáze kvalifikace o MS končí. Co předvedou Češi proti Estoncům?

Český basketbalista Vít Krejčí se diví sudím během zápasu ve Švédsku.

Tour ONLINE: Únik se smrskl už jen na duo, o vítězi se nejspíš rozhodne mezi favority

Stáje UAE a Bora táhly peloton v dlouhém stoupání na vrchol Col de Toses ve...

Rusko opět intenzivně útočilo na Kyjev: zničené budovy a nejméně 21 mrtvých

Záchranáři vynášejí tělo obyvatele nalezené pod troskami obytného domu po...

Konečně ho máme komplet. Stálo ale čekání na francouzského Kunderu za to?

Milan Kundera

Babiš nevyhodí Macinku. Pracuje se mi s ním dobře, ale nemluvím jako on, říká

Premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a...

Summit NATO: Babiš nastínil, s kým se setká a jaký program bude mít Monika

Český předseda vlády Andrej Babiš na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky...

Pád Hamásu v Gaze je tu. Režim rozpustil vládu a předal moc

Palestinci nakupují na tržišti ve městě Dajr al-Balah v centrální části Pásma...

Ukrajinské údery drtily ruské přístavy, zasáhly i rafinerii 2500 kilometrů od hranic

Lidé se procházejí potemnělou ulicí během výpadku elektřiny v krymské...

Doporučujeme

Stačí se jen mihnout a ví o nás všechno. Analýza DNA ze vzduchu dokáže neskutečné věci

ilustrační snímek

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

K britské letadlové lodi se přiblížil ruský letoun, zásah stíhaček F-35 byl okamžitý

Britská letadlová loď HMS Prince of Wales

O kolik přidali v hlášení Putinovi? Rusové zkreslují vítězství na mapách čím dál víc

Ruský prezident Vladimir Putin řídí poradu na velitelském stanovišti ruské...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.