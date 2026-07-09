Opozice se baví nad fotkou Babiše a Trumpa. Nevnutil jsem se, odmítl premiér

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  15:16aktualizováno  15:16
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Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek na sociální síti reagoval na posměšky, kterým čelil kvůli záběrům, na nichž si na summitu NATO v turecké Ankaře potřásá rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Styl, kterým si podali ruku, hned začali komentovat opoziční politici.

Babiš si na summitu NATO po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem. Už v úterý s ním mluvil na neformální večeři.

Reakce na snímky, které podání ruky Trumpa a Babiše zachytily, na sebe nenechaly dlouho čekat. „Donald Trump si Andreje Babiše všiml asi tolik, co si mezinárodní expres všimne vlakové zastávky v malé obci,“ komentoval fotku například bývalý premiér Petr Fiala (ODS).

„Pane Babiši, dnes nezastavujeme, jen přibržďujeme,“ přidal se předseda ODS a bývalý ministr dopravy Martin Kupka.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku. (8. července 2026)
Premiér Andrej Babiš na summitu NATO v Ankaře. (8. července 2026)
Premiér Andrej Babiš a americký prezident Donald Trump po společné fotografii lídrů. (8. července 2026)
Petr Fiala a Martin Kupka na kongresu ODS. (17. ledna 2026)
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Přisadil si také šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Všechny ty naivní, zbytečné, podlézavé řeči o tom, že je trumpista, aby ho pak Trump obešel jak pouliční lampu… ‚Svrchovaný premiér‘, jak rád říká,“ prohlásil.

Video zachycuje, jak si Babiš s Trumpem podávají ruku, když americký prezident otočený bokem k českému premiérovi odchází z hromadného focení.

Babiš na komentáře reagoval ve čtvrtek na sociální síti. „Opozice přišla s tím, že jsem se prezidentu Trumpovi vnutil, abych si s ním potřásl rukou. Na internet dali manipulativní fotografii, která měla jejich smyšlený příběh potvrzovat. Zase si asi rozdali nějaké komunikační karty, protože to psali úplně všichni. A okamžitě se toho chytla některá média,“ uvedl Babiš. Narážel tak na komunikační karty, které za minulé vlády rozeslal někdejší odbor strategické komunikace státu poslancům.

„Místo aby udělali z opozice blbce, že manipulují a lžou, tak začala jejich lež potvrzovat, nebo je minimálně citovat a psát,“ doplnil premiér, který poté poukázal na video.

„Na něm je všechno jasně vidět. Stál jsem na svém místě. Prezident Trump šel kolem mě a sám mi podal ruku. Já jsem mu ji samozřejmě podal také. A že mě to potěšilo? Samozřejmě,“ uvedl Babiš s tím, že ne každý den vám podá ruku nejmocnější muž planety.

Babiš ve svém příspěvku také zmínil, že summit byl pro Česko úspěšný. „Prezident Trump byl naprosto v pohodě a žádná kritika nepřišla. A protože se žádný skandál nekonal, bylo potřeba ho vymyslet,“ odmítl kritiku.

Summitu NATO se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Měsíce se ale přel s vládou o to, kdo tam Česko pojede reprezentovat. Vláda původně s účastí prezidenta nepočítala. Ústavní soud jí však předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi účast na summitu umožnila.

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