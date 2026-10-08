Za svou nepřítomnost se Babiš omluvil s tím, že ho skolila horečka a lékař mu účast v kampani zakázal. Redakci iDNES.cz to potvrdil mluvčí předsedy vlády Martin Vodička.
Babiš tak v předvečer voleb nemohl osobně podpořit kandidáty svého hnutí. Hušbauer se s ním na Opatově, kde se závěr kampaně hnutí ANO koná, spojil po telefonu.
Ředitel odboru komunikace Úřadu vlády Martin Vodička pak informaci redakci potvrdil. „Ano, pan premiér je nemocný, měl teplotu a z mítinku se proto musel bohužel omluvit,“ uvedl pro iDNES.cz s tím, že Babiš alespoň zúčastněné pozdravil prostřednictvím videohovoru z pódia.
Hnutí ANO vstoupilo do hlavní fáze kampaně počátkem září s heslem Česko bude zase makat. Babiš tehdy žádal o podporu zejména v hlavním městě, kde se podle něj hnutí dlouhodobě nedaří. Hušbauer, kterého hnutí vyslalo do boje o primátorské křeslo, mezi svými prioritami jmenoval dopravu, dostupnost bydlení nebo bezpečnost.
Volební místnosti se otevřou v pátek 9. října ve 14 hodin a lidé budou moci hlasovat do 22 hodin. V sobotu budou otevřené od 8 do 14 hodin. Vedle obecních zastupitelstev voliči ve 27 obvodech rozhodnou také o o třetině Senátu. Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října.