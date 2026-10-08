Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Babiše ze závěru kampaně vyřadila horečka. S Hušbauerem si zavolal

Autor:
  17:05aktualizováno  17:12
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli nemoci vynechal závěr kampaně hnutí před...

Premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli nemoci vynechal závěr kampaně hnutí před komunálními a senátními volbami. S kandidátem na primátora Hušbauerem se spojil jen telefonicky. (8. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli nemoci vynechal závěr kampaně hnutí před...
Premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli nemoci vynechal závěr kampaně hnutí před...
Premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli nemoci vynechal závěr kampaně hnutí před...
Premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli nemoci vynechal závěr kampaně hnutí před...
43 fotografií
Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš kvůli nemoci vynechal závěr kampaně před komunálními a senátními volbami. Na pražský Opatov ve čtvrtek nedorazil a s kandidátem na primátora Janem Hušbauerem se spojil jen telefonicky.

Za svou nepřítomnost se Babiš omluvil s tím, že ho skolila horečka a lékař mu účast v kampani zakázal. Redakci iDNES.cz to potvrdil mluvčí předsedy vlády Martin Vodička.

Babiš tak v předvečer voleb nemohl osobně podpořit kandidáty svého hnutí. Hušbauer se s ním na Opatově, kde se závěr kampaně hnutí ANO koná, spojil po telefonu.

Ředitel odboru komunikace Úřadu vlády Martin Vodička pak informaci redakci potvrdil. „Ano, pan premiér je nemocný, měl teplotu a z mítinku se proto musel bohužel omluvit,“ uvedl pro iDNES.cz s tím, že Babiš alespoň zúčastněné pozdravil prostřednictvím videohovoru z pódia.

Hnutí ANO vstoupilo do hlavní fáze kampaně počátkem září s heslem Česko bude zase makat. Babiš tehdy žádal o podporu zejména v hlavním městě, kde se podle něj hnutí dlouhodobě nedaří. Hušbauer, kterého hnutí vyslalo do boje o primátorské křeslo, mezi svými prioritami jmenoval dopravu, dostupnost bydlení nebo bezpečnost.

Volební místnosti se otevřou v pátek 9. října ve 14 hodin a lidé budou moci hlasovat do 22 hodin. V sobotu budou otevřené od 8 do 14 hodin. Vedle obecních zastupitelstev voliči ve 27 obvodech rozhodnou také o o třetině Senátu. Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

ONLINE: Plzeň čelí rozjetým Budějovicím. Sparta ve šlágru vyzve Kometu

Gólman Komety Stezka kryje zakončení sparťanského Řepíka.

Babiše ze závěru kampaně vyřadila horečka. S Hušbauerem si zavolal

Premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli nemoci vynechal závěr kampaně hnutí před...

Bartůňková porazila Muchovou, v Pekingu je v semifinále. Svrčina vyzrál na Norrieho

Nikola Bartůňková se raduje ve čtvrtfinále turnaje WTA v Pekingu.

Z živého domu

A co děti? Mají si co číst? Za to, že se naši potomci ztrácejí v záplavě informací, může společnost

Ilustrační foto

Dvoje volby a lístek velký jako plachta. Jak volit v Praze, aby hlas platil

Pražské volební lístky v roce 2026

Vypadá jako Putin. Ženu v Rusku rozčílila hlava skřítka Dobbyho, hrozila policií

Skřítek Dobby z Harryho Pottera je údajně velmi podobný ruskému prezidentovi...

Rozhovor

Martinůovská rybička je radost. Členové Pavel Haas Quartet o zisku hudebního Oscara

Pavel Haas Quartet - Gramophone Awards 2026.

Rusko mluví o eskalaci v Pobaltí. Chválí Slováky za Koněva, Čechy má za barbary

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová (17. září 2026)

Glosa

Aplikovat kritéria přírodních věd na humanitní obory je nesmysl, fungují jinak

Pokud má literatura a s ní humanitní obory přežít, mají jedinou šanci. Zapomenout na vědu a vrátit se ke kritice.

Meloniová protlačila spornou volební reformu. Jde vám jen o moc, zuří opozice

Elly Schleinová, předsedkyně opoziční Demokratické strany, s projevem během...

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Názor

Grolichův experiment: lze přenést osobní značku jednoho politika na celou stranu?

Jan Grolich (KDU-ČSL) na tiskové konferenci poslaneckého klubu KDU-ČSL ve...

Policisté dopadli ženu, která hodila dítě do kontejneru. Sbírali DNA od místních

Policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová potvrdila, že policie dopadla matku...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.