Babiš se setkal s Pavlem. Řešili reakci na případný útok Rusů v Pobaltí

Šeliga uvedl, že tématem podle něj bylo příští zasedání rady a aktuální bezpečnostní otázky.
Babiš minulý týden uvedl, že po jejím jednání chce představit projekt související s tajnými službami.
„Už minule jsme se o tom bavili, teďka jsme se bavili velice konkrétně a samozřejmě, že se připravujeme,“ řekl v úterý ke schůzce s prezidentem Babiš.
„Pokud by nedej bože došlo k tomu, že by Rusko napadlo nějaký pobaltský stát, tak podle článku pět musíme vyslat dvě naše mechanizované brigády,“ uvedl. „Samozřejmě bychom byli akční a mluvíme o tom, ale nevidím důvod, abych sděloval informace, které jsou v režimu,“ dodal.
Babiš minulé pondělí v reakci na slova slovenského premiéra Roberta Fica uvedl, že Česká republika bude samozřejmě respektovat článek pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně. Článek pět je zásadním ustanovením alianční smlouvy o tom, že útok na jednoho člena NATO je útokem na všechny.
V takovém případě mají ostatní členské země v součinnosti podniknout takovou akci, jakou budou považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly. „My jako Česko samozřejmě článek pět budeme respektovat, pana premiéra Fica komentovat nebudu,“ řekl Babiš minulý týden. Dodal, že Česku nyní nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí.
Fico dříve uvedl, že nechce, aby se Slovensko „stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku pět“. Tvrdil také, že Západ hledá záminky pro válečný konflikt s Ruskem. To v roce 2022 napadlo Ukrajinu, které nynější slovenská vláda zastavila vojenskou pomoc ze státních zásob.
Šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka v rozhovoru s listem The Guardian uvedl, že možný ruský útok, včetně omezené invaze na území některého z členských států aliance, by mohl přijít nikoli v řádu let, nýbrž měsíců.
Babiš minulý týden uvedl, že od Koudelky v rámci služebního postupu takovou informaci nemá. „A taky nemáme informaci, že by ČR měla být napadena drony či raketami,“ uvedl. Polsko je podle Babiše v jiné situaci, protože válka na Ukrajině se odehrává v jeho bezprostřední blízkosti. „Pokud by se něco stalo, tak samozřejmě v rámci článku pět Polsku pomůžeme,“ dodal.
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21. září 2026