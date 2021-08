‚Zachránili jsme všechny, kteří chtěli,‘ uvedl Babiš. Velvyslanec Baloun dostal medaili za zásluhy

Od soboty, kdy zasedla bezpečnostní rada státu, byl premiér podle svých slov nonstop v kontaktu s ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem i armádou.

„Česká diplomacie a armáda za sebou mají největší zkoušku posledních let,“ řekl Kulhánek. Celou operaci označil za „velký zázrak“. „Navzdory chaosu a velmi těžké bezpečnostní situaci v Kábulu se nám podařilo zachránit naše armádní tlumočníky a jejich rodiny, všechny zaměstnance naší ambasády a jejich rodiny i další lidi navázané na Českou republiku určené k evakuaci,“ doplnil.



„Nelze to označit jinak než jako totální a neočekávaný kolaps. Tragédie, na kterou se nedalo připravit,“ řekl šéf české diplomacie. Ještě minulý týden se podle informací od spojenců hovořilo o evakuaci do konce září. V sobotu pak do konce srpna. „Nikdo na tento vývoj nebyl připraven,“ doplnil.



Letadla podle něj dovezla celkem 170 Afghánců. „Všechny osoby, které byly k evakuaci schváleny,“ řekl Kulhánek. Diplomacie je podle něj stále v kontaktu s partnery v Kábulu, nemůže podle svých slov vyloučit, že pokud se ještě identifikuje nějaký afghánský spolupracovník či člověk s vazbou na Českou republiku, tedy třeba držitel trvalého pobytu, mohl by být ještě za pomoci spojenců evakuován.



Ministr vnitra Jan Hamáček přitom ráno řekl Českému rozhlasu, že se podařilo zachránit „skoro všechny“. „Je potřeba si uvědomit, že ne se všemi se nám podařilo spojit. Komunikace probíhala opakovaně, všichni, kteří reagovali a projevili zájem, se dostali do bezpečí,“ řekl nyní v reakci Kulhánek. Diplomacie má podle něj informace, že dva Afghánci s vazbou na Českou republiku by mohli být přepravování americkým letectvem. Informace je ale čerstvá a nepotvrzená.

„Představte si letiště, kde jsou stovky lidí, do toho stovky amerických mariňáků s nabitými zbraněmi. Venku stojí tisíce lidí. Do toho naši vojáci, kteří dopravují lidi od brány na terminál, asi dva kilometry. Prach, chaos, do toho střelba, lítající vrtulníky. Velmi slabé telekomunikační sítě, ke každému druhému hovoru se nedostanete, protože kvůli špatnému spojení neproběhnou. Stávalo se, že lidé samovolně vyrazili k letišti a poté se snažili s námi spojit. Někdy se to podařilo, někdy ne,“ vysvětlil velvyslanec. Stalo se podle něj i to, že se s odvoláním na Česko dostaly na letiště rodiny, které evakuovány být neměly.

Evakuovaní Afghánci jsou nyní v budovách, které patří armádě. Podle premiéra Babiše už někteří projevili zájem o odchod do některé jiné země Evropské unie, kde mají rodiny.

Česká armáda na místě nebyla podle ministra zahraničí největší, přesto se jí povedlo lety zúročit lépe než řadě jiných zemí. Pochválil také velvyslance Balouna.

„Vnímám, že afghánská společnost bude potřebovat naši pomoc i do budoucna,“ řekl Kulhánek. Česká diplomacie proto bude se zemí komunikovat i nadále. Podle něj bude muset Evropská unie více spolupracovat s regionálními hráči, kteří mají kontakt na Tálibán. „To bude potřeba i pro zvládání případné nekontrolované migrace,“ zdůraznil.



Na to říct, jaké vztahy Česko nyní bude se zemí mít, je podle něj brzo. Spojenecké země se podle něj musí snažit zasadit o to, aby si především ženy a dívky udržely svá práva.

Ocenění pro velvyslance

Kulhánek také uvedl, že se velvyslanci Balounovi rozhodl udělit nejvyšší ocenění ministerstva zahraničních věcí, tedy medaili za zásluhy o diplomacii.

„V úterý, když jsem nastupoval do letadla, řekl jsem kapitánovi ‚rád vás vidím, plukovníku.‘ A oni mi řekl ‚to vám věřím‘,“, řekl Baloun. Vysvětlil, že ačkoliv diplomati mají evakuační plány, zlom očekávali až později. „Na letišti se vše řešilo v minutách,“ řekl velvyslanec. Popsal, že v neděli původně počítali s tím, že evakuace bude nutná do konce srpna. Během dne přišla informace, že do 20. srpna, o třicet minut později, že se zavírá bezpečnostní brána u ambasády a je třeba okamžitě jednat.



Ve stejnou dobu jednali v Česku členové bezpečnostní rady státu. Že je třeba okamžitě jednat, zjistilo vedení české diplomacie až během schůze. „Česká republika se nemá za co stydět. Udělala, co mohla,“ řekl velvyslanec.

Tři evakuační lety

Evakuační lety přistály v Praze v pondělí ráno a v úterý a ve středu večer. Do Česka jimi přiletěli zaměstnanci české ambasády včetně velvyslance Balouna, čeští vojáci, afghánští spolupracovníci velvyslanectví a české armády s rodinami a také Afghánci, kteří mají v Česku trvalý pobyt. Několik lidí česká letadla přepravila pro Polsko a Slovensko.



Babiš i Kulhánek už dřív ocenili práci českých diplomatů a vojáků na evakuaci. Kábulské letiště, odkud česká letadla startovala, Tálibán sice nekontroluje, situace na něm je ale podle vládních představitelů extrémně složitá.



Podle spolku Vlčí máky, který se snaží pomáhat afghánským spolupracovníkům české armády, na letišti v Kábulu stále zůstává několik rodin nebo lidí s vazbami na Česko a vláda by pro ně měla vyslat další evakuační let.