Karlovarské letiště přejde pod armádu, řekl Babiš. Kraj o tom s premiérem jedná

Hejtmanství už minulý týden uvedlo, že bude usilovat o to, aby se letiště stalo vojenským letištěm s civilním provozem.
„Převezmeme karlovarské letiště od kraje a dáme to pod armádu a budeme tam investovat do přistávací dráhy, která se prodlouží a rozšíří,“ řekl Babiš. Podle něj rozhodnutí vyplynulo z jeho nedávné cesty do Asie.
„Můžu potvrdit, ze jsem včera (v sobotu) hovořil s panem premiérem. Předal jsem mu veškeré materiály ke stavu letiště a informoval jsem ho o chystaných projektech. V jednáních, která povedou k převodu Letiště Karlovy Vary na stát, budeme pokračovat. Úzce to souvisí i s výstavbou letecké záchranky,“ řekl Kubis.
„Dál jednáme“
Základna letecké záchranné služby v kraji dosud chybí, její stavbu se chystá kraj zahájit letos v září právě na letišti a náklady projekt vyčíslil na zhruba 160 milionů korun bez DPH.
„O přesné formě, na koho přesně by letiště mělo být převedeno a za jakých podmínek, dál jednáme. A převod samotný musí samozřejmě schválit krajské zastupitelstvo,“ řekl Kubis.
Inspiraci hledá hejtmanství v Pardubicích, kde je letiště vojenské se statusem veřejného mezinárodního letiště. Provozovatelem civilní části je společnost East Bohemian Airport, jejímž vlastníkem je statutární město Pardubice a Pardubický kraj.
Letiště Karlovy Vary je sice mezinárodní, ale kvůli kratší a užší dráze nemůže přijímat větší letadla. Do Karlových Varů létaly nebo létají spoje z Ruska, Bulharska, Izraele, Tuniska, Turecka a nejvzdálenější lokalitou je Taškent v Uzbekistánu. Na delší vzdálenosti létají větší letadla, které v Karlových Varech přistát nemohou.
Stavební povolení na dostavbu a prodloužení letištní dráhy by podle hejtmanova náměstka Martina Hurajčíka (ANO) mělo být vydáno do konce května. Náklady na stavbu se odhadují na miliardu. Kraj proto řeší financování, hledá dlouhodobě i externí zdroje. Spolupráce se státem nebo převod letiště na něj by podle Kubise mohla být cestou.
Rozšíření letištní dráhy je nezbytné i podle podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO). Má podle něj pomoci rozhodování leteckých společností o zřízení přímých spojů z Baku i dalších destinací, řekl to po výjezdu s premiérem do Ázerbájdžánu minulý týden.
Právě země Blízkého a Středního východu mají Karlovy Vary jako lázeňské město v oblibě a turisté z těchto oblastí ve městě platí za klienty, kteří zůstávají delší dobu a více při pobytu také utrácejí.