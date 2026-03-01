Babiš na pondělí svolal kvůli dění v Íránu Bezpečnostní radu státu

„Bezpečnost občanů České republiky je naší prioritou,“ dodal na sociální síti premiér Andrej Babiš.
Český premiér již v sobotu ohledně útoku Izraele a USA na Írán uvedl, že nekontrolovatelný íránský jaderný program a podpora terorismu představují nebezpečí pro Česko i Evropu. Česká republika proto podle něj stojí za spojenci.
Podle Babiše je teď nejdůležitější zajistit bezpečí Čechů, kteří v Íránu zrovna jsou. Shodl se tak s prezidentem Petrem Pavlem, který dodal, že Česko dlouhodobě odsuzuje kroky íránského režimu.
Předseda vlády Babiš v sobotu uvedl, že se jedná ze strany Íránu o nepřijatelné narušení suverenity. Írán totiž v sobotu po americko-izraelských útocích v odvetě ostřeloval Izrael a několik zemí, z nichž některé hostí americké vojenské základny.
„Zcela odsuzuji íránské útoky na Katar, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Saúdskou Arábii a Jordánsko. Tyto země se na dnešní operaci nijak nepodílely a ze strany Íránu se jedná o nepřijatelné narušení jejich suverenity,“ dodal premiér.
Ministerstvo cesty nedoporučovalo
Ministr zahraničí Petr Macinka v sobotu pro iDNES.cz řekl, že Česká republika v současné době neplánuje evakuační lety. „Letecký prostor Íránu je uzavřený. S pracovníky Zastupitelského úřadu České republiky v Teheránu jsme v kontaktu,“ uvedl ministr.
Macinka pro iDNES.cz také uvedl, že v systému DROZD jsou registrováni tři čeští občané, kteří se pohybovali na území Íránu. „Ačkoli to české ministerstvo zahraničních věcí (MZV) dlouhodobě nedoporučovalo, před cestami do regionu varovalo a v posledních týdnech a dnech důrazně vyzývalo k opuštění země,“ zdůraznil Macinka.