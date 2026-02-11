Babiš míří za Macronem. Před summitem EU proberou energie i zákaz sítí pro děti

Premiéra Andreje Babiše čeká ve středu Paříži večeře s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Před neformálním summitem Evropské rady o konkurenceschopnosti s ním bude ladit postoje k reformě unijního trhu i omezení byrokracie. Tématem schůzky má být také plán na zákaz sociálních sítí pro děti do 16 let, který chce Česko po vzoru Francie zavést.
Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných,...

Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu napadenou Ruskem. (6. ledna 2026) | foto: FB: Andrej Babiš

Jednání unijních lídrů v Bruselu o půjčce Ukrajině. Zatímco Fico s Orbánem...
Schůzku Babiš avizoval již na lednovém celostátním sněmu hnutí ANO. „11. února mám s prezidentem Macronem večeři, těsně před Evropskou radou, která bude zásadní pro budoucnost Evropy. Zahraniční politika je hlavně o osobních vztazích, a ne o byrokratických věcech,“ vysvětloval ministerský předseda kritiku odchodu z Aliance liberálů a demokratů a založení frakce Patriotů.

Před večeří Babiš navštíví onkologický ústav Gustave Roussy. Následná schůzka s francouzským prezidentem se uskuteční před neformálním summitem Evropské rady, jejíž hlavním tématem bude konkurenceschopnost Evropy.

Český premiér minulý týden hledal podporu u šéfky italské vlády Giorgie Meloniové, stejně tak v úterý u rakouského kancléře Christiana Stockera. „Máme stejný názor na konkurenceschopnost Evropy,“ uvedl po jednání se Stockerem.

Na večeři pravděpodobně dojde řeč i na zákaz sociálních sítí pro děti mladší 16 let. Babiš o víkendu uvedl, že omezení bude chtít zavést právě po vzoru Francie, kde jej odhlasovali poslanci minulý měsíc. Po bok Austrálie, Francie, Dánska, Španělska či Velké Británie by se Česko s vlastním zákazem mohlo zařadit už tento či příští rok.

Na čtvrteční neformálním summitu Evropské rady budou lídři jednat o posílení konkurenceschopnosti v globálním prostředí. Hlavním tématem bude oživení vnitřního trhu, zejména pak odstraňování bariér a osekávání byrokracie. Na jednání dorazí i Mario Draghi a Enrico Letta, autoři klíčových loňských zpráv o reformě Unie.

