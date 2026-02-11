Babiš míří za Macronem. Před summitem EU proberou energie i zákaz sítí pro děti

Schůzku Babiš avizoval již na lednovém celostátním sněmu hnutí ANO. „11. února mám s prezidentem Macronem večeři, těsně před Evropskou radou, která bude zásadní pro budoucnost Evropy. Zahraniční politika je hlavně o osobních vztazích, a ne o byrokratických věcech,“ vysvětloval ministerský předseda kritiku odchodu z Aliance liberálů a demokratů a založení frakce Patriotů.
Před večeří Babiš navštíví onkologický ústav Gustave Roussy. Následná schůzka s francouzským prezidentem se uskuteční před neformálním summitem Evropské rady, jejíž hlavním tématem bude konkurenceschopnost Evropy.
Český premiér minulý týden hledal podporu u šéfky italské vlády Giorgie Meloniové, stejně tak v úterý u rakouského kancléře Christiana Stockera. „Máme stejný názor na konkurenceschopnost Evropy,“ uvedl po jednání se Stockerem.
Na večeři pravděpodobně dojde řeč i na zákaz sociálních sítí pro děti mladší 16 let. Babiš o víkendu uvedl, že omezení bude chtít zavést právě po vzoru Francie, kde jej odhlasovali poslanci minulý měsíc. Po bok Austrálie, Francie, Dánska, Španělska či Velké Británie by se Česko s vlastním zákazem mohlo zařadit už tento či příští rok.
Na čtvrteční neformálním summitu Evropské rady budou lídři jednat o posílení konkurenceschopnosti v globálním prostředí. Hlavním tématem bude oživení vnitřního trhu, zejména pak odstraňování bariér a osekávání byrokracie. Na jednání dorazí i Mario Draghi a Enrico Letta, autoři klíčových loňských zpráv o reformě Unie.