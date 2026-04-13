Babiš gratuloval Magyarovi. Nese velká očekávání a naděje, napsal

  6:52aktualizováno  6:52
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš poblahopřál na vítězi parlamentních voleb v Maďarsku, lídrovi dosud opozičního uskupení Tisza Péteru Magyarovi, který jednoznačně ve volbách porazil Babišova přítele a politického spojence Viktora Orbána. Magyar podle něj nese velká očekávání a naděje.
Předseda vlády České republiky Andrej Babiš během jednání Visegrádské čtyřky v Budapešti (23. listopadu 2021) | foto: ČTK

Maďarský premiér Viktor Orbán se setkal s Andrejem Babišem. (27. února 2024)
„Gratuluji Péteru Magyarovi k jeho volebnímu vítězství. Čelit tak silnému protivníkovi, jakým je Viktor Orbán, nikdy nebylo snadné, přesto si získal důvěru většiny Maďarů a nese velká očekávání a naděje. Nesmí zklamat,“ uvedl Babiš na sociální síti X.

„Respektuji výsledek voleb a těším se na naši spolupráci, protože vztahy mezi Maďarskem a Českou republikou jsou úzce propojené a já vždy budu konstruktivně spolupracovat s tím, koho voliči zvolí,“ napsal Babiš.

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb.

Šéf strany Péter Magyar oznámil, že mu současný premiér Viktor Orbán blahopřál k vítězství. Ten také uvedl, že výsledek voleb je jasný a pro jeho stranu je bolestivý. Dodal, že bude Maďarům sloužit z opozice.

