Babiš gratuloval Magyarovi. Nese velká očekávání a naděje, napsal

„Gratuluji Péteru Magyarovi k jeho volebnímu vítězství. Čelit tak silnému protivníkovi, jakým je Viktor Orbán, nikdy nebylo snadné, přesto si získal důvěru většiny Maďarů a nese velká očekávání a naděje. Nesmí zklamat,“ uvedl Babiš na sociální síti X.
„Respektuji výsledek voleb a těším se na naši spolupráci, protože vztahy mezi Maďarskem a Českou republikou jsou úzce propojené a já vždy budu konstruktivně spolupracovat s tím, koho voliči zvolí,“ napsal Babiš.
Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb.
Šéf strany Péter Magyar oznámil, že mu současný premiér Viktor Orbán blahopřál k vítězství. Ten také uvedl, že výsledek voleb je jasný a pro jeho stranu je bolestivý. Dodal, že bude Maďarům sloužit z opozice.