Babiš jde proti kratomu. Bude ho možné koupit až od 21 let, už ne na internetu

  12:32aktualizováno  12:57
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Opatření proti kratomu představil premiér a předseda ANO Andrej Babiš spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a ministryní financí Alenou Schillerovou. „Kratom je nebezpečí pro naše děti,“ řekl Babiš. „Chceme zvýšit věkovou hranici z 18 na 21 let a zakázat prodej přes internet,“ uvedl Babiš.

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„Vyhlašujeme válku všem nelegálním prodejcům kratomu,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.

„Zavedeme spotřební daň dvě koruny na gram,“ uvedla šéfka resortu financí. Zároveň Schillerová počítá s přeřazením kratomu do vyšší sazby DPH ze sazby DPH 12 procent do základní sazby 21 procent.

Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci ke kratomu. (17. června 2026)
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministryně financí Alena Schillerová a premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci ke kratomu. (17. června 2026)
Ministryně financí Alena Schillerová ukazuje sáček s kratomem na tiskové konferenci ke kratomu. (17. června 2026)
Ministryně financí Alena Schillerová a premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci ke kratomu. (17. června 2026)
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Běžný sáček kratomu, padesát gramu 50 gramů, tak bude podle ní stát nově 400 korun místo současných 250 korun.

„Kratom bude možné prodávat jen v kamenných prodejnách, ne přes internet, přes e-shop. Drogy nemají být prodávány přes e-shopy,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Jako ministr zdravotnictví nemohu doporučit konzumaci kratomu,“ uvedl Vojtěch ve středu na tiskové konferenci, která se konala netypicky ve Vojanových sadech u ministerstva financí.

„Chci jasně říci – my nejsme a nebudeme vláda legalizace drog,“ zdůraznil Babiš už na tiskové konferenci na začátku června, které se zúčastnili také další ministři a ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude také ve středu jednat o dalším směřování české protidrogové politiky. Vláda schválila přesun agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví.

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