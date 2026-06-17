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„Vyhlašujeme válku všem nelegálním prodejcům kratomu,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.
„Zavedeme spotřební daň dvě koruny na gram,“ uvedla šéfka resortu financí. Zároveň Schillerová počítá s přeřazením kratomu do vyšší sazby DPH ze sazby DPH 12 procent do základní sazby 21 procent.
Běžný sáček kratomu, padesát gramu 50 gramů, tak bude podle ní stát nově 400 korun místo současných 250 korun.
„Kratom bude možné prodávat jen v kamenných prodejnách, ne přes internet, přes e-shop. Drogy nemají být prodávány přes e-shopy,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Jako ministr zdravotnictví nemohu doporučit konzumaci kratomu,“ uvedl Vojtěch ve středu na tiskové konferenci, která se konala netypicky ve Vojanových sadech u ministerstva financí.
„Chci jasně říci – my nejsme a nebudeme vláda legalizace drog,“ zdůraznil Babiš už na tiskové konferenci na začátku června, které se zúčastnili také další ministři a ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.
Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude také ve středu jednat o dalším směřování české protidrogové politiky. Vláda schválila přesun agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví.