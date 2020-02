Premiér Babiš pozval do Česka šéfa americké diplomacie Pompea, má přijet na konferenci o 5G sítích

Praha Na návštěvu České republiky by mohl v květnu přijet šéf americké diplomacie Mike Pompeo. V úterý ho oficiálně pozval premiér Andrej Babiš (ANO) s odkazem na možnost dalšího prohlubování česko-amerických vztahů. LN to potvrdil diplomatický zdroj. Pompeo by měl v Česku pobývat 5. a 6. května při příležitosti 75. výročí osvobození západních Čech americkou armádou.

Ještě před oslavami v Plzni by se měl americký ministr zahraničí zúčastnit pražské mezinárodní bezpečnostní konference o 5G, která navazuje na loňský mimořádně úspěšný první ročník. Z loňské konference vzešel dokument zvaný Pražské závěry, který se stal mezinárodně uznávaným rámcem pro zajištění bezpečnosti 5G sítí. 5G (pátá generace bezdrátových systémů) je chystaný telekomunikační formát nové mobilní sítě, který by měl technicky překonat stávající řešení 4G. Podle diplomatického zdroje měly závěry konference v USA obrovský úspěch, o čemž svědčí i fakt, že Sněmovna reprezentantů USA zákonem letos v lednu vyzvala všechny zúčastněné státy ke zvážení Pražských závěrů při budování 5G infrastruktury. Letos v květnu by se mělo v Praze na loňské debaty navázat a pokračovat v diskuzi. V minulosti se Babiš s Pompeem potkali ve Spojených státech v roce 2015, kdy byl ještě Američan kongresmanem a členem výboru pro energetiku. Tehdy měl Babišovi říci, že „se asi pomátl, když z byznysu vstoupil do politiky.“ Mike Pompeo je americký republikánský politik, od dubna 2018 je ministrem zahraničí USA. Dříve působil jako ředitel CIA (mezi lednem 2017 a dubnem 2018) či kongresman za stát Texas.