Finský prezident se setkal s Babišem. Proberou obranu, pak promluví na konferenci

  12:24aktualizováno  12:24
Premiér Andrej Babiš (ANO) přijal v úterý dopoledne na úřadu vlády finského prezidenta Alexandera Stubba. Podle Strakovy akademie by měli jednat o spolupráci v obranném průmyslu či projektech Smart Cities.
Premiér Andrej Babiš přijal na úřadu vlády finského prezidenta Alexandera Stubba. (5. května 2026) | foto: ČTK

Stubb je v Česku na dvoudenní návštěvě, kterou zahájil v pondělí jednáním s českou hlavou státu Petrem Pavlem.

Stubb se v Praze sešel také s předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD) a prvním místopředsedou Senátu Jiřím Drahošem (za STAN). V úterý spolu s českým prezidentem přednese hlavní projev na konferenci Evropa jako úkol. Setkají se i s českými studenty College of Europe a se stážisty v institucích Evropské unie. Návštěvu si hlavy státu zpestřily v úterý ráno i společným během v centru Prahy.

Při pondělním jednání se český a finský prezident shodli na tom, že Rusko bude nejvážnější bezpečnostní výzvou pro Evropu bez ohledu na to, kdy a jak skončí konflikt na Ukrajině. Podle Pavla je proto třeba v tomto směru podnikat společné kroky nejen na půdě Evropské unie, ale i Severoatlantické aliance (NATO).

