Hra kolem rozpočtu má odclonit pozornost od Babišových problémů, míní premiér

  10:49aktualizováno  10:49
Premiér končící vlády Petr Fialy je přesvědčen, že hry, které nová koalice ANO, SPD a Motoristé sobě rozehrává kolem návrhu rozpočtu na příští rok, jsou jen snahou, jak odclonit pozornost od nevyřešených dotačních problémů předsedy ANO Andreje Babiše. Ty podle něj brání rychlejšímu vzniku nového kabinetu.

Premiér Petr Fiala na schůzi vlády v demisi, kde ministři rozhodnou, zda znovu předloží Sněmovně návrh státního rozpočtu na rok 2026, jak požaduje vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů. (12. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Fiala sdělil, že je načase přestat s politickými hrami a hnutí ANO se musí konečně začít chovat odpovědně.

Sněmovna má podle rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů vrátit rozpočet na příští rok vládě k přepracování.

„Návrh státního rozpočtu měli poslanci ve sněmovní databázi k dispozici od září. Od začátku bylo jasné, že státní rozpočet nemůže pokrýt všechny sliby hnutí ANO. Vždy bylo zřejmé, že celá tato hra je jen snahou, jak odclonit pozornost od nevyřešených dotačních problémů Andreje Babiše,“ uvedl Fiala.

