Změnu pandemického zákona budou poslanci schvalovat v legislativní nouzi

Premiér Petr Fiala hájí potřebu prodloužení platnosti pandemického zákona do konce listopadu letošního roku. Proti zákonu bojuje opozice ve Sněmovně i protestují lidé na ulici. „Všichni věříme v to, že omikronem to aspoň na nějakou dobu nebo úplně skončí, všichni bychom si to přáli, ale to nestačí,“ řekl Fiala.

„Bylo by opravdu nezodpovědné od naší vlády, kdybychom neměli v ruce nástroj, který nám umožní jemně reagovat na případnou další vlnu nebo doběh této vlny. Nikdo si nepřejeme, aby pandemie pokračovala,“ prohlásil premiér.

„Nechceme a odmítli jsme postupovat tak, jak vláda Andreje Babiše, to znamená neustále nouzovým stavem, lockdowny, zavíráním věcí. My tohle nechceme dělat, a proto, abychom mohli s těmi jemnými opatřeními pracovat, tak potřebujeme, aby ještě nějakou dobu platil pandemický zákon,“ uvedl Petr Fiala.

Od rána před Sněmovnou protestují odpůrci proticovidových opatření a na Malostranském náměstí se dokonce objevily šibenice.

I když poslanci vládní koalice omezili právo řečnit pro poslance bez přednostního práva mluvit na dvakrát pět minut, ani po celodenním jednání není na dohled ještě ani hlasování o tom, zda Sněmovna smí o zákonu jednat v režimu takzvané legislativní nouze. Tedy zda ho smí poslanci schválit zrychleně za pouhý jeden den.

Okamura mluvil o „covidové diktatuře“

Ve Sněmovně se snaží zabránit dlouhým řečněním hlasování o novele hnutí SPD Tomia Okamury. Šéf hnutí měl už jeden více než tříhodinový projev a u řečnického pultu defiluje hlavně SPD. „Hnutí SPD udělá maximum aby nebyla přijata novela pandemického zákona, která je protiústavní a zavádí covidovou diktaturu,“ prohlásil šéf SPD.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vyčetl Okamurovi, že si ze Sněmovny dělá cirkusové šapitó. „Potřebujeme novelizovaný, platný a hlavně kvalitní pandemický zákon. Jinak padnou opatření brzdící pandemii včetně kompenzačních programů. Dnes o tom diskutujeme na mimořádné schůzi Sněmovny. Škoda, že to nechápe pan Okamura, který si dolní komoru plete s vlastním šapitó,“napsal na Twitteru Válek.

ANO apelovalo na vládu, ať novelu zákona sama stáhne. „Chci vyzvat vládní koalici, aby dodržela slib pana premiéra, že nechce více rozdělovat společnost, a stáhla tento návrh zákona. Pokud je opravdu potřeba, tak se k němu pojďme vrátit v klidu. Nechme si čas, protože opravdu nic nás nenutí nyní tento zákon přijmout. V případě, že by se situace zhoršila, tu máme dostatečné právní možnosti, jak to vyřešit,“ řekla šéfka klubu ANO Alena Schillerová.

Na rozdíl od premiéra Fialy je přesvědčena, že v případě potřeby může vláda využít možnost vyhlásit nouzový stav. Předloženou novelu pandemického zákona označila z a paskvil, který není možné projednat během jediného dne.

Proti nouzovému stavu ale strany, které vytvořily vládu Petra Fialy, protestovaly, když o něj žádala vláda Andreje Babiše. I proto by pro vládní koalici bylo těžké, aby akceptovaly to, proti čemu dříve vystupovaly. I proto bude mít Česko dál pandemický zákon, až vládní koalice překoná překážky obstrukce a využije svou početní převahu ve Sněmovně.