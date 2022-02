SPD paralyzovala sněmovnu kvůli pandemickému zákonu. Její poslanci celou noc načítali návrhy na rozšíření programu

Okamura navrhl rozšíření programu schůze například o bod nazvaný „vládní návrh pandemického zákona, který je protiústavní a zavádí covidovou diktaturu“. Chce vést debatu i o návrzích na řešení zdražování v České republice.

„Kdybych to náhodou četl rychle, já zvolním kvůli těm, kteří si dělají poznámky,“ řekl kolem páté ráno poslanec SPD Oldřich Černý, který předčítal důvodovou zprávu ke změně veterinárního zákona.

Marně se ho snažil místopředseda Sněmovny Jan Bartošek z KDU-ČSL usměrnit, že není nutné, aby předčítal několik desítek minut důvodovou zprávu, kterou mají všichni poslanci dispozici. „Opakujete nesmyslně seznam evropských směrnic,“ vyčetl poslanci SPD i místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček. Nakonec i odebral poslanci SPD slovo.

„O to, že jste nám odebral slovo, se postaráme, aby všichni věděli,“ reagoval šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. „Legitimně jsme oznámili, že budeme dělat obstrukce proti přijetí totalitního pandemického zákona,“ řekl Okamura. Při jeho slovech poslanci vládní koalice nesouhlasně tloukli na lavice.

Podrobné zdůvodňování návrhů na rozšíření programu jen oddaluje jednání a hlasování o novele pandemického zákona. Všechny návrhy poslanců SPD na rozšíření programu totiž může koalice vetovat.

Prodloužení platnosti pandemického zákona budou poslanci schvalovat v legislativní nouzi

Novelu pandemického zákona budou poslanci schvalovat ve stavu legislativní nouze. Pro vládu to bylo v úterý večer dílčí vítězství po celodenních protestech opozice a demonstraci v okolí Sněmovny, na níž se objevily i šibenice. Někteří odpůrci proticovidových opatření napadli i policisty.

Pro zrychlené jednání o prodloužení platnosti pandemického zákona, nejspíš až do konce listopadu letošního roku, zvedlo ruku 81 ze 138 přítomných poslanců z pěti vládních stran ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. Nepodpořil to žádný z přítomných poslanců ANO ani SPD.

„Je to škoda, myslel jsem, že vás přesvědčíme, že legislativní nouze v této věci nespadá ani do jedné kolonky Ústavy České republiky, kde bychom mohli použít legislativní nouzi na pandemický zákon,“ řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala. Hnutí Tomio Okamury před tím dokázalo více než deset hodin odvracet, aby se o zákonu umožňujícím vládě přijímat proticovidová opatření mohlo jednat zrychleně.

SPD si následně vzalo hodinovou přestávku a poté lídři klubů jednali o dalším postupu. Šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný chtěl nechat hlasovat o tom, zda má SPD na přestávku právo, ale řídící schůze, místopředseda Sněmovny Bartošek, taky lidovec stejně jako Výborný, to nedovolil. Doposud totiž všechny strany respektovaly právo soupeřů vzít si v průběhu dne pauzu na poradu v délce až dvou hodin.

Věříme, že omikronem to skončí, řekl premiér

Premiér Petr Fiala hájil v úterý potřebu prodloužit platnost pandemického zákona. „Všichni věříme v to, že omikronem to aspoň na nějakou dobu nebo úplně skončí, všichni bychom si to přáli, ale to nestačí,“ řekl Fiala.

„Bylo by opravdu nezodpovědné od naší vlády, kdybychom neměli v ruce nástroj, který nám umožní jemně reagovat na případnou další vlnu nebo doběh této vlny. Nikdo si nepřejeme, aby pandemie pokračovala,“ prohlásil premiér.

„Nechceme a odmítli jsme postupovat tak, jak vláda Andreje Babiše, to znamená neustále nouzovým stavem, lockdowny, zavíráním věcí. My tohle nechceme dělat, a proto, abychom mohli s těmi jemnými opatřeními pracovat, tak potřebujeme, aby ještě nějakou dobu platil pandemický zákon,“ uvedl Petr Fiala. Slova nějakou dobu znamenají podle představy vládní koalice do konce listopadu letošního roku.

Od rána před Sněmovnou protestovali odpůrci proticovidových opatření a na Malostranském náměstí se dokonce objevily šibenice.

K hlasování o potřebě schvalovat novelu v legislativní nouzi se poslanci dopracovali až po více než deseti hodinách, i když vládní koalice omezila právo poslanců bez přednostního práva mluvit na dvakrát pět minut.

Okamura mluvil o „covidové diktatuře“

Ve Sněmovně se snažil celý den bránit dlouhým řečněním hlasování o novele klub hnutí SPD Tomia Okamury.

Šéf hnutí měl jeden více než tříhodinový projev a pak další hodinový. „Hnutí SPD udělá maximum aby nebyla přijata novela pandemického zákona, která je protiústavní a zavádí covidovou diktaturu,“ prohlásil Okamura.

Válek: Okamura si plete Sněmovnu se šapitó

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vyčetl šéfovi SPD, že si ze Sněmovny dělá šapitó.

„Potřebujeme novelizovaný, platný a hlavně kvalitní pandemický zákon. Jinak padnou opatření brzdící pandemii včetně kompenzačních programů. Dnes o tom diskutujeme na mimořádné schůzi Sněmovny. Škoda, že to nechápe pan Okamura, který si dolní komoru plete s vlastním šapitó,“ napsal na Twitteru Válek.

ANO apelovalo ve Sněmovně na vládu, ať novelu zákona sama stáhne. „Chci vyzvat vládní koalici, aby dodržela slib pana premiéra, že nechce více rozdělovat společnost, a stáhla tento návrh zákona. Pokud je opravdu potřeba, tak se k němu pojďme vrátit v klidu. Nechme si čas, protože opravdu nic nás nenutí nyní tento zákon přijmout. V případě, že by se situace zhoršila, tu máme dostatečné právní možnosti, jak to vyřešit,“ řekla šéfka klubu ANO Alena Schillerová.

Na rozdíl od premiéra Fialy je přesvědčena, že v případě potřeby může vláda využít možnost vyhlásit nouzový stav. Předloženou novelu pandemického zákona označila za paskvil.

Proti nouzovému stavu ale strany, které vytvořily vládu Petra Fialy, protestovaly, když o něj žádal předchozí kabinet Andreje Babiše. I proto by pro současnou vládní koalici bylo těžké, aby akceptovala to, proti čemu dříve ještě jako opoziční strany současně pětikoalice vystupovaly.