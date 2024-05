Zlaté hokejisty ocení premiér Fiala, ve čtvrtek půjdou také na Hrad

Setkání v Kramářově vile v Praze na Letné je naplánováno od 13 hodin.

„Udělám ještě nějaké oficiální poděkování našemu týmu, který nám všem udělal obrovskou radost. Atmosféra byla fantastická nejen na finále, ale celé mistrovství světa bylo nádherné,“ řekl premiér Fiala po finálovém zápase České televizi.

Petr Fiala @P_Fiala Děkujeme hokejistům za úžasné finále i celý turnaj! 👍🏻🇨🇿 https://t.co/l829tCcyyh oblíbit odpovědět

Hokejový tým pod vedením kapitána Romana Červenky vyhrál světový šampionát po finálovém výsledku 2:0 proti Švýcarsku. Česko získalo zlato po 14 letech a poprvé od roku 1985 na domácím ledě. V pondělí pak reprezentanti slavili titul s fanoušky na Staroměstském náměstí.

Ve čtvrtek hokejisty přijme také prezident Petr Pavel. I ten sledoval finálovou výhru přímo v O2 Areně. Po zápase šampiony navštívil v jejich šatně. A triumf označil za druhé Nagano.

„Tahle země takový vítězství potřebovala jako sůl...chybělo nám nové Nagano a vy jste ho dnes přinesli. Protože tahle země bohužel se dokáže shodnout jenom na tom, když se nám zadaří v nějakém profilovém sportu. A to je třeba hokej,“ řekl prezident Pavel.

„A i kdyby to mělo být jenom na chvilku a aspoň chvíli jsme hrdí, že jsme Češi, tak to za to stálo. A je to vaší zásluhou. A velkej dík za to,“ dodala hlava státu.